На границе со Словакией начали частично пропускать грузовики

Грузовики на границе. Иллюстративное фото: Миновосстановление

Из Украины в Словакию частично возобновили пропуск грузовиков на границе. По состоянию на 06:00, 14 декабря в пункте пропуска "Ужгород" для выезда из нашей страны пограничники оформили 28 грузовых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как известно, 24 из них уже прошли весь контроль на стороне Словакии.

"С 19:30 13 декабря словацкая сторона частично восстановила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию", — отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по два грузовика в час. В настоящее время в течение часа контроль проходит 3-4 грузовых автомобиля.

Напомним, грузовик на пункте пропуска на украинско-польской границе "Ягодин — Дорогуск" убрали. На дорогу его поставили польские протестующие 11 декабря.