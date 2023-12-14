На кордоні зі Словаччиною почали частково пропускати вантажівки

Вантажівки на кордоні. Ілюстративне фото: Мінвідновлення

З України до Словаччини частково поновили пропуск вантажівок на кордоні. Станом на 06:00 14 грудня у пункті пропуску "Ужгород" для виїзду з нашої країни прикордонники оформили 28 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що 24 із них вже пройшли весь контроль на стороні Словаччини.

"Від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію", — зазначили у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на в'їзд до Словаччини будуть приймати по дві вантажівки за годину. Наразі протягом години контроль проходить 3-4 вантажних автомобіля.

Нагадаємо, вантажівку на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин — Дорогуськ" прибрали. На дорогу її поставили польські протестувальники 11 грудня.