На кордоні зі Словаччиною почали частково пропускати вантажівки
З України до Словаччини частково поновили пропуск вантажівок на кордоні. Станом на 06:00 14 грудня у пункті пропуску "Ужгород" для виїзду з нашої країни прикордонники оформили 28 вантажних автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Скільки вантажівок вже пройшли словацький контроль
Зазначається, що 24 із них вже пройшли весь контроль на стороні Словаччини.
"Від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію", — зазначили у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що на в'їзд до Словаччини будуть приймати по дві вантажівки за годину. Наразі протягом години контроль проходить 3-4 вантажних автомобіля.
Нагадаємо, вантажівку на пункті пропуску на українсько-польському кордоні "Ягодин — Дорогуськ" прибрали. На дорогу її поставили польські протестувальники 11 грудня.
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