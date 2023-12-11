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Словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через кордон з Україною

11 грудня 2023 17:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через кордон з Україною
Черги з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: Logist.today
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Перевізники Словаччини вчергове заблокували рух українських вантажівок через кордон сьогодні, 11 грудня. Припинено проїзд фур через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Блокада українсько-словацького кордону

За даними прикордонників, вони отримали інформацію про блокаду кордону зі сторони Словаччини, сьогодні, 11 грудня, о 16:10.

"Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують", — вказали в ДПСУ. 

Зазначається, що перед українським контрольно-пропускним пунктом "Ужгород"  в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Однак, в'їзд та виїзд легкових авто і автобусів залишається незмінним. 

Повідомлення про блокаду
Повідомлення про блокаду. Фото: скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, 11 грудня на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" завершили блокаду.  З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок.

Додамо, блокада польсько-українського кордону в листопаді паралізувало рух вантажів автомобільним транспортом, зокрема автовозами. Особливо боляче ця ситуація вдарила по операторах ринку вживаних машин.

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