Словацькі перевізники знову заблокували рух вантажівок через кордон з Україною

Черги з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: Logist.today

Перевізники Словаччини вчергове заблокували рух українських вантажівок через кордон сьогодні, 11 грудня. Припинено проїзд фур через пункт пропуску "Вишнє–Нємецке".

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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За даними прикордонників, вони отримали інформацію про блокаду кордону зі сторони Словаччини, сьогодні, 11 грудня, о 16:10.

"Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують", — вказали в ДПСУ.

Зазначається, що перед українським контрольно-пропускним пунктом "Ужгород" в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Однак, в'їзд та виїзд легкових авто і автобусів залишається незмінним.

Повідомлення про блокаду. Фото: скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, 11 грудня на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" завершили блокаду. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок.

Додамо, блокада польсько-українського кордону в листопаді паралізувало рух вантажів автомобільним транспортом, зокрема автовозами. Особливо боляче ця ситуація вдарила по операторах ринку вживаних машин.