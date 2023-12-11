Словацкие перевозчики снова заблокировали движение грузовиков через границу с Украиной

Очереди из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: Logist.today

Перевозчики Словакии в очередной раз заблокировали движение украинских грузовиков через границу сегодня, 11 декабря. Прекращен проезд фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Блокада украинско-словацкой границы

По данным пограничников, они получили информацию о блокаде границы со стороны Словакии сегодня, 11 декабря, в 16:10.

"Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков пока не блокируют", — указали в ГПСУ.

Отмечается, что перед украинским контрольно-пропускным пунктом "Ужгород" в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика. Однако въезд и выезд легковых автомобилей и автобусов остается неизменным.

Уведомление о блокаде. Фото: скриншот поста ГПСУ

Напомним, 11 декабря на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" завершили блокаду. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков.

Добавим, блокада польско-украинской границы в ноябре парализовало движение грузов автомобильным транспортом, в том числе автовозами. Особенно сильно эта ситуация ударила по операторам рынка подержанных машин.