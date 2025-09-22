На границе с Польшей была обнаружена рекордная партия iPhone на 8 млн грн

Обнаруженные смартфоны. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На украинско-польской границе обнаружили рекордную партию смартфонов iPhone. Седьмой пограничный Карпатский отряд пресекли попытку нелегального перемещения техники на общую сумму в размере 8 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в понедельник, 22 сентября.

Рекордное количество iPhone на границе

Самую большую партию техники обнаружили в пункте пропуска "Шегини". Во время осмотра микроавтобусов Renault и Mercedes пограничники вместе с оперативниками отряда нашли 148 iPhone различных моделей, которые пытались ввезти из Германии в Черновцы для дальнейшей реализации. Известно, что часть смартфонов перевозили с сокрытием. Кроме того, среди прочего обнаружили:

стиральные машины;

электроплиты;

аккумуляторы;

морозильную камеру.

Техника на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Также в пункте пропуска обнаружили три случая единичного вывоза новых iPhone 17 без декларирования.

Новый iPhone 17. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Не менее результативными оказались проверки в "Раве-Русской". Здесь в тайниках автомобиля Peugeot нашли более десяти смартфонов Samsung, десять iPhone 15 и наушники Samsung. В другом авто, микроавтобусе Mercedes, пограничники обнаружили еще три новеньких iPhone 17", — говорится в сообщении.

Смартфоны. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Техника, которую обнаружили на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кроме того, в пункте пропуска "Нижанковичи" обнаружили в Chrysler два iPhone 17.

Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

