Главная Новости дня На границе обнаружили рекордную партию телефонов iPhone — детали

На границе обнаружили рекордную партию телефонов iPhone — детали

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:44
На границе с Польшей была обнаружена рекордная партия iPhone на 8 млн грн
Обнаруженные смартфоны. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На украинско-польской границе обнаружили рекордную партию смартфонов iPhone. Седьмой пограничный Карпатский отряд пресекли попытку нелегального перемещения техники на общую сумму в размере 8 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Рекордное количество iPhone на границе

Самую большую партию техники обнаружили в пункте пропуска "Шегини". Во время осмотра микроавтобусов Renault и Mercedes пограничники вместе с оперативниками отряда нашли 148 iPhone различных моделей, которые пытались ввезти из Германии в Черновцы для дальнейшей реализации. Известно, что часть смартфонов перевозили с сокрытием. Кроме того, среди прочего обнаружили:

  • стиральные машины;
  • электроплиты;
  • аккумуляторы;
  • морозильную камеру.
Вилучена техніка на кордоні
Техника на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Также в пункте пропуска обнаружили три случая единичного вывоза новых iPhone 17 без декларирования.

iPhone 17
Новый iPhone 17. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Не менее результативными оказались проверки в "Раве-Русской". Здесь в тайниках автомобиля Peugeot нашли более десяти смартфонов Samsung, десять iPhone 15 и наушники Samsung. В другом авто, микроавтобусе Mercedes, пограничники обнаружили еще три новеньких iPhone 17", — говорится в сообщении.

На кордоні виявили смартфони від Apple
Смартфоны. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Техніка, яку виявили на кордоні
Техника, которую обнаружили на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кроме того, в пункте пропуска "Нижанковичи" обнаружили в Chrysler два iPhone 17.

null
Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области пограничник организовал схему для побега уклонистов из Украины. Его задержали после получения денег.

А спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, сколько украинцев пересекли границу с начала 2025 года.

граница Apple iPhone пограничники ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
