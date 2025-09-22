Пересечение границы Украины в 2025 году — Демченко назвал количество людей

Проверка документов на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, сколько граждан пересекали границу с начала 2025 года. По его словам, наибольший поток фиксируется летом.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пересечение границы Украины

"За восемь месяцев в целом 2025 года границу пересекли чуть больше 25 миллионов граждан. В целом этот пассажиропоток на 5%, чем за такой же период 2024 года", — отметил Демченко.

По его словам, в летний период пассажиропоток всегда держится достаточно высоким. Например, в мае границу пересекли около 2,8 миллиона граждан в обоих направлениях, а с июня фиксировался рост. В августе границу пересекли 4,3 миллиона украинцев.

Демченко объяснил, что в июне большинство людей едет на выезд из страны для отдыха, а в июле было почти 50% на 50%, поскольку граждане уже постепенно возвращались домой.

"В августе было преимущество на въезд в Украину. Если говорить об августе, то в целом в будни границу за сутки пересекали около 125-135 тысяч граждан. В выходные показатель рос и достигал уровня 150 тысяч пересечений границы за сутки в обоих направлениях", — говорит спикер ГПСУ.

Кроме того, он сообщил, что изменения правил выезда для мужчин 18-22 лет, вступившие в силу 28 августа, не вызвали существенного скачка в пассажиропотоке. В частности, в первый день пересекли 127 тысяч граждан, как и 27 августа.

По словам Демченко, с приходом осени пассажиропоток несколько снизился по сравнению с августом. Сейчас за сутки в будни границу пересекают примерно 100-110 тысяч граждан, а в выходные — до 120 тысяч.

Представитель ГПСУ отметил, что 85% пассажиропотока — это граждане Украины, а основными категориями являются женщины, дети и пожилые люди.

Напомним, Демченко считает, что в Украине штрафы являются недостаточным наказанием для тех, кто пытается незаконно пересечь границу.

Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко объяснил, повлияет ли на финансовую ситуацию в Украине разрешение на выезд мужчинам до 22 лет.