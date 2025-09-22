Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У ДПСУ назвали, скільки українців перетнули кордон цього року

У ДПСУ назвали, скільки українців перетнули кордон цього року

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 07:54
Перетин кордону України в 2025 році — Демченко назвав кількість людей
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, скільки громадян перетинали кордон з початку 2025 року. За його словами, найбільший потік фіксується влітку.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі День.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Перетин кордону України

"За вісім місяців загалом 2025 року кордон перетнули трішки більше 25 мільйонів громадян. Загалом цей пасажиропотік на 5%, ніж за такий самий період 2024 року", — зазначив Демченко.

За його словами, у літній період пасажиропотік завжди тримається досить високим. Наприклад, у травні кордон перетнули близько 2,8 мільйона громадян в обох напрямках, а з червня фіксувалося зростання. У серпні кордон перетнули 4,3 мільйона українців.

Демченко пояснив, що у червні більшість людей їде на виїзд з країни для відпочинку, а у липні було майже 50% на 50%, оскільки громадяни вже поступово поверталися додому.

"У серпні була перевага на вʼїзд в Україну. Якщо говорити про серпень, то загалом у будні кордон за добу перетинали близько 125-135 тисяч громадян. У вихідні показник зростав і досягав рівня 150 тисяч перетинів кордону за добу в обох напрямках", — каже речник ДПСУ.

Крім того, він повідомив, що зміни правил виїзду для чоловіків 18–22 років, що набули чинності 28 серпня, не викликали суттєвого стрибка в пасажиропотоці. Зокрема, у перший день перетнули 127 тисяч громадян, як і 27 серпня.

За словами Демченка, з приходом осені пасажиропотік дещо знизився в порівнянні із серпнем. Наразі за добу у будні кордон перетинають приблизно 100-110 тисяч громадян, а у вихідні — до 120 тисяч.

Речник ДПСУ зауважив, що 85% пасажиропотоку — це громадяни України, а основними категоріями є жінки, діти та люди похилого віку.

Нагадаємо, Демченко вважає, що в Україні штрафи є недостатнім покаранням для тих, хто намагається незаконно перетнути кордон.

Раніше очільник Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, чи вплине на фінансову ситуацію в Україні дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років.

кордон закордон ДПСУ виїзд за кордон Андрій Демченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації