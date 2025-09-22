Перетин кордону України в 2025 році — Демченко назвав кількість людей

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, скільки громадян перетинали кордон з початку 2025 року. За його словами, найбільший потік фіксується влітку.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі День.LIVE.

Перетин кордону України

"За вісім місяців загалом 2025 року кордон перетнули трішки більше 25 мільйонів громадян. Загалом цей пасажиропотік на 5%, ніж за такий самий період 2024 року", — зазначив Демченко.

За його словами, у літній період пасажиропотік завжди тримається досить високим. Наприклад, у травні кордон перетнули близько 2,8 мільйона громадян в обох напрямках, а з червня фіксувалося зростання. У серпні кордон перетнули 4,3 мільйона українців.

Демченко пояснив, що у червні більшість людей їде на виїзд з країни для відпочинку, а у липні було майже 50% на 50%, оскільки громадяни вже поступово поверталися додому.

"У серпні була перевага на вʼїзд в Україну. Якщо говорити про серпень, то загалом у будні кордон за добу перетинали близько 125-135 тисяч громадян. У вихідні показник зростав і досягав рівня 150 тисяч перетинів кордону за добу в обох напрямках", — каже речник ДПСУ.

Крім того, він повідомив, що зміни правил виїзду для чоловіків 18–22 років, що набули чинності 28 серпня, не викликали суттєвого стрибка в пасажиропотоці. Зокрема, у перший день перетнули 127 тисяч громадян, як і 27 серпня.

За словами Демченка, з приходом осені пасажиропотік дещо знизився в порівнянні із серпнем. Наразі за добу у будні кордон перетинають приблизно 100-110 тисяч громадян, а у вихідні — до 120 тисяч.

Речник ДПСУ зауважив, що 85% пасажиропотоку — це громадяни України, а основними категоріями є жінки, діти та люди похилого віку.

