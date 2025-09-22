На кордоні з Польщею виявили рекордну партію iPhone на 8 млн грн

На кордоні виявили рекордну партію телефонів iPhone — деталі
На українсько-польському кордоні виявили рекордну партію смартфонів iPhone. Сьомий прикордонний Карпатський загін зупинили спробу нелегального переміщення техніки на загальну суму у розмірі 8 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у понеділок, 22 вересня.
Рекордна кількість iPhone на кордоні
Найбільшу партію техніки виявили у пункті пропуску "Шегині". Під час огляду мікроавтобусів Renault та Mercedes прикордонники разом з оперативниками загону знайшли 148 iPhone різних моделей, які намагалися ввезти з Німеччини до Чернівців для подальшої реалізації. Відомо, що частину смартфонів перевозили із приховуванням. Крім того, серед іншого виявили:
- пральні машини;
- електроплити;
- акумулятори;
- морозильну камеру.
Також у пункті пропуску виявили три випадки поодинокого вивезення нових iPhone 17 без декларування.
"Не менш результативними виявилися перевірки у "Раві-Руській". Тут у схованках автомобіля Peugeot знайшли понад десять смартфонів Samsung, десять iPhone 15 та навушники Samsung. В іншому авто, мікроавтобусі Mercedes, прикордонники виявили ще три новенькі iPhone 17", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у пункті пропуску "Нижанковичі" виявили у Chrysler два iPhone 17.
