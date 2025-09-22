Відео
На кордоні виявили рекордну партію телефонів iPhone — деталі

На кордоні виявили рекордну партію телефонів iPhone — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:44
На кордоні з Польщею виявили рекордну партію iPhone на 8 млн грн
Виявлені смартфони. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На українсько-польському кордоні виявили рекордну партію смартфонів iPhone. Сьомий прикордонний Карпатський загін зупинили спробу нелегального переміщення техніки на загальну суму у розмірі 8 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Рекордна кількість iPhone на кордоні

Найбільшу партію техніки виявили у пункті пропуску "Шегині". Під час огляду мікроавтобусів Renault та Mercedes прикордонники разом з оперативниками загону знайшли 148 iPhone різних моделей, які намагалися ввезти з Німеччини до Чернівців для подальшої реалізації. Відомо, що частину смартфонів перевозили із приховуванням. Крім того, серед іншого виявили:

  • пральні машини;
  • електроплити;
  • акумулятори;
  • морозильну камеру.
Вилучена техніка на кордоні
Техніка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Також у пункті пропуску виявили три випадки поодинокого вивезення нових iPhone 17 без декларування.

iPhone 17
Новий iPhone 17. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Не менш результативними виявилися перевірки у "Раві-Руській". Тут у схованках автомобіля Peugeot знайшли понад десять смартфонів Samsung, десять iPhone 15 та навушники Samsung. В іншому авто, мікроавтобусі Mercedes, прикордонники виявили ще три новенькі iPhone 17", — йдеться у повідомленні.

На кордоні виявили смартфони від Apple
Смартфони. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Техніка, яку виявили на кордоні
Техніка, яку виявили на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Крім того, у пункті пропуску "Нижанковичі" виявили у Chrysler два iPhone 17.

null
Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області прикордонник організував схему для втечі ухилянтів з України. Його затримали після отримання грошей.

А речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, скільки українців перетнули кордон з початку 2025 року.

кордон Apple iPhone прикордонники ДПСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
