На кордоні з Польщею виявили рекордну партію iPhone на 8 млн грн

Виявлені смартфони. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На українсько-польському кордоні виявили рекордну партію смартфонів iPhone. Сьомий прикордонний Карпатський загін зупинили спробу нелегального переміщення техніки на загальну суму у розмірі 8 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook у понеділок, 22 вересня.

Рекордна кількість iPhone на кордоні

Найбільшу партію техніки виявили у пункті пропуску "Шегині". Під час огляду мікроавтобусів Renault та Mercedes прикордонники разом з оперативниками загону знайшли 148 iPhone різних моделей, які намагалися ввезти з Німеччини до Чернівців для подальшої реалізації. Відомо, що частину смартфонів перевозили із приховуванням. Крім того, серед іншого виявили:

пральні машини;

електроплити;

акумулятори;

морозильну камеру.

Техніка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Також у пункті пропуску виявили три випадки поодинокого вивезення нових iPhone 17 без декларування.

Новий iPhone 17. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

"Не менш результативними виявилися перевірки у "Раві-Руській". Тут у схованках автомобіля Peugeot знайшли понад десять смартфонів Samsung, десять iPhone 15 та навушники Samsung. В іншому авто, мікроавтобусі Mercedes, прикордонники виявили ще три новенькі iPhone 17", — йдеться у повідомленні.

Смартфони. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Техніка, яку виявили на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Крім того, у пункті пропуску "Нижанковичі" виявили у Chrysler два iPhone 17.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

