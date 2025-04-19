В ГПСУ сообщили о пассажиропотоке через границу перед Пасхой

На границе фиксируют увеличение пассажиропотока перед Пасхой
Накануне Пасхи в субботу, 19 апреля, увеличился пассажиропоток на границе Украины. Только за минувшие сутки КПП пересекли более 109 тысяч человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.
Ситуация на границе 19 апреля
За минувшие сутки государственную границу пересекли более 109 тысяч человек:
- на въезд — 70 тысяч;
- на выезд — 49 тысяч.
В ГПСУ уточнили, что КПП с самым интенсивным движением — это "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". В то же время самая низкая нагрузка - в "Нижанковичах", "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе".
Также пограничники напомнили, что на пункте "Шегини" продолжается ремонт, поэтому возможны пробки. А для ускорения оформления работают дополнительные пограничные наряды, было увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов.
В ГПСУ ожидают, что высокий уровень пассажиропотока будет продолжаться и после праздников, поэтому украинцам рекомендуют планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска.
Напомним, что утром на границе с соседними странами не фиксировалось очередей из автомобилей.
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