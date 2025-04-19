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На границе фиксируют увеличение пассажиропотока перед Пасхой

19 апреля 2025 12:01
Евгения Брюховецкая - редактор
В ГПСУ сообщили о пассажиропотоке через границу перед Пасхой
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Накануне Пасхи в субботу, 19 апреля, увеличился пассажиропоток на границе Украины. Только за минувшие сутки КПП пересекли более 109 тысяч человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Ситуация на границе 19 апреля

За минувшие сутки государственную границу пересекли более 109 тысяч человек:

  • на въезд — 70 тысяч;
  • на выезд — 49 тысяч.

В ГПСУ уточнили, что КПП с самым интенсивным движением — это "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская". В то же время самая низкая нагрузка - в "Нижанковичах", "Смильнице", "Грушеве" и "Угриневе".

Также пограничники напомнили, что на пункте "Шегини" продолжается ремонт, поэтому возможны пробки. А для ускорения оформления работают дополнительные пограничные наряды, было увеличено количество смен и установлены дополнительные места для проверки документов.

В ГПСУ ожидают, что высокий уровень пассажиропотока будет продолжаться и после праздников, поэтому украинцам рекомендуют планировать маршрут заранее и выбирать менее загруженные пункты пропуска.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что утром на границе с соседними странами не фиксировалось очередей из автомобилей.

Также мы писали, что на Волыни судили мужчину, который помогал переправлять через границу военнообязанных.

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