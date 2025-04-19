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На кордоні фіксують збільшення пасажиропотоку перед Великоднем

19 квітня 2025 12:01
Євгенія Брюховецька - редактор
У ДПСУ повідомили про пасажиропотік через кордон перед Великоднем
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Напередодні Великодня у суботу, 19 квітня, збільшився пасажиропотік на кордоні України. Лише за минулу добу КПП перетнули понад 109 тисяч людей.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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Ситуація на кордоні 19 квітня

За минулу добу державний кордон перетнули понад 109 тисяч людей:

  • на в’їзд — 70 тисяч;
  • на виїзд — 49 тисяч.

У ДПСУ уточнили, що КПП з найінтенсивнішим рухом — це "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська". Водночас найнижче навантаження — у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". 

Також прикордонники нагадали, що на пункті "Шегині" триває ремонт, тому можливі затори. А для пришвидшення оформлення працюють додаткові прикордонні наряди, було збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів.

У ДПСУ очікують, що високий рівень пасажиропотоку триватиме й після свят, тому українцям рекомендують планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску. 

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що вранці на кордоні з сусідніми країнами не фіксувалося черг з автомобілів.

Також ми писали, що на Волині судили чоловіка, який допомагав переправляти через кордон військовозобов'язаних.

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