На командира "Хартии" было совершено покушение: что известно об Игоре Оболенском

Игорь Оболенский. Фото: ОПУ

Карина Приходько Редактор

В пятницу, 31 июля, стало известно о попытке покушения на командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игоря Оболенского. К счастью, военный не пострадал.

Что известно об Игоре Оболенском и кто он такой — читайте в материале Новини.LIVE.

Кто такой Игорь Оболенский

Игорь Оболенский — полковник Национальной гвардии Украины, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия". На эту должность его назначили в апреле 2025 года. До этого он возглавлял 13-ю бригаду оперативного назначения "Хартия".

Военное образование Оболенский получил в Военном институте ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого. Также имеет степени магистра права и агрономии. До полномасштабной войны работал на руководящих должностях в частном секторе, однако после начала российской агрессии вернулся на военную службу.

В армии с 2014 года

После начала российской агрессии в 2014 году поступил на военную службу. Служил в артиллерийских подразделениях ВСУ, а также в спецподразделении Национальной гвардии "Омега". В 2015 году стал командиром первого батальона 4-й бригады оперативного назначения НГУ ("Рубеж"), участвовал в боях за Краматорск и Славянск.

В 2019 году временно покинул военную службу и вернулся к гражданской работе. Однако уже в первые дни полномасштабного вторжения России вновь вступил в строй.

Участие в полномасштабной войне с РФ

По словам самого Оболенского, накануне 24 февраля 2022 года он вывез свою семью за границу, после чего вернулся в Украину. В первые дни большой войны он присоединился к Силам специальных операций, а вскоре получил предложение от бизнесмена и основателя "Хартии" Всеволода Кожемяка присоединиться к вновь созданному добровольческому формированию территориальной общины «Хартия», которое защищало Харьков.

Командир был удостоен государственных наград, в частности орденов "За мужество" III степени и Богдана Хмельницкого III степени.

После сообщения о попытке покушения во 2-м корпусе НГУ «Хартия» подчеркнули, что подразделение продолжает выполнять боевые задачи, а ответ врагу будет дан на поле боя.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Владимир Зеленский сообщил, что сегодня была попытка покушения на Игоря Оболенского. По его словам, Украина даст ответ на попытку нападения на украинского военного командира.

На данный момент известно, что мужчину, совершившего нападение, задержали в Харькове. Нападавший подошел сзади к Игорю Оболенскому, однако не смог произвести выстрел.