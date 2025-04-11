В Хмельницкой области врач требовала взятку за инвалидность - детали

Участник схемы. Фото: Нацполиция

В Хмельницком врач-ревматолог за деньги помогала людям оформить документы для получения инвалидности. За свои "услуги" она брала 3000-5000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Facebook в пятницу, 11 апреля.

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За деньги оформляла медицинские документы

Правоохранители выяснили, что врач-ревматолог за деньги выдавала медицинские документы с подтверждением наличия заболеваний у пациентов. На основании этого они могли оформить себе инвалидность. Стоимость "услуг" врача составляла от 3000 до 5000 долларов.

Разоблачение врача. Фото: Нацполиция

Оперативники задержали женщину 9 апреля во время получения 3000 долларов взятки. На ее рабочем месте и по месту жительства провели обыски: были изъяты деньги, документы и мобильный телефон.

Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

Сейчас ей объявили подозрение в принятии предложения, обещании получения неправомерной выгоды должностным лицом. Женщина может получить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Скриншот поста департамента стратрасследований

Напомним, САП сообщила, что в ряды ВСУ мобилизовались 48 фигурантов по делам о коррупции.

А на портале "Юристи.UA" сообщили, что во время военного положения человека с инвалидностью могут вернуть на воинский учет.