На Хмельниччині лікарка вимагала хабар за інвалідність - деталі

Учасник схеми. Фото: Нацполіція

У Хмельницькому лікар-ревматолог за гроші допомагала людям оформити документи для отримання інвалідності. За свої "послуги" вона брала 3000-5000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Facebook у п'ятницю, 11 квітня.

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За гроші оформляла медичні документи

Правоохоронці з'ясували, що лікар-ревматолог за кошти видавала медичні документи з підтвердженням наявності захворювань у пацієнтів. На підставі цього вони могли оформити собі інвалідність. Вартість "послуг" лікаря становила від 3000 до 5000 доларів.

Викриття лікарки. Фото: Нацполіція

Оперативники затримали жінку 9 квітня під час отримання 3000 доларів хабаря. На її робочому місці та за місцем проживання провели обшуки: було вилучено гроші, документи та мобільний телефон.

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Наразі їй оголосили підозру в прийнятті пропозиції, обіцянці одержання неправомірної вигоди службовою особою. Жінка може отримати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Скриншот допису департаменту стратрозслідувань

Нагадаємо, САП повідомила, що до лав ЗСУ мобілізувалися 48 фігурантів у справах про корупцію.

А на порталі "Юристи.UA" повідомили, що під час воєнного стану людину з інвалідністю можуть повернути на військовий облік.