В Хмельницкой области военный мог ранить ребенка из пулемета — что известно

Шахед. Фото: АрмияInform

В конце августа во время отражения атаки дронов в Хмельницкой области военнослужащий ВСУ мог ранить ребенка. Проводится расследование инцидента.

Об этом стало известно из решения Хмельницкого городского районного суда.

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Детали инцидента

Согласно материалам дела, 27 августа в 10:32 один из военных, нарушив правила обращения с оружием, выстрелил из крупнокалиберного пулемета ПВО, в результате чего ребенок получил рваную рану правого бедра.

Раненый был госпитализирован в больницу Хмельницкого. Следователь Государственного бюро расследований обратился в суд за разрешением на доступ к медицинским документам пострадавшего, чтобы определить характер травмы. Суд удовлетворил запрос.

Напомним, российские захватчики в ночь на 23 октября нанесли удар по Украине, применив 81 ударный беспилотник типа Shahed и дроны неустановленного типа. Также враг атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П.

Также мы писали, что в Хмельницкой области пьяный мужчина из арбалета стрелял по автомобилю, который проезжал мимо его дома. Машина имеет повреждение.