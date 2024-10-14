П'яний чоловік з арбалета розстріляв автомобіль на Хмельниччині — деталі злочину

Автомобілі поліцейських. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Хмельницькій області п'яний чоловік з арбалета стріляв по автомобілю, який проїжджав повз його будинок. Машина має пошкодження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області в понеділок, 14 жовтня.

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У поліції зазначили, що стрілком виявився 39-річний чоловік. Він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, з другого поверху орендованого будинку зробив три постріли з арбалета по автомобілю Opel.

"Автомобіль належав 45-річному жителю Заслученської тергромади. В результаті автомобіль зазнав механічних пошкоджень, потерпілих немає", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік та вилучений арбалет. Фото: Нацполіція

Правоохоронці додали, що арбалет було вилучено для експертизи, а чоловіка затримано. Йому оголосили про підозру у хуліганстві.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. На період досудового розслідування суд взяв підозрюваного під варту", — підкреслили у поліції.

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