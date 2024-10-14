Пьяный мужчина из арбалета расстрелял автомобиль в Хмельницкой области — детали преступления

Полицейские автомобили. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Хмельницкой области пьяный мужчина из арбалета стрелял по автомобилю, проезжавшему мимо его дома. Машина имеет повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области в понедельник, 14 октября.

Читайте также:

Какое наказание грозит мужчине

В полиции отметили, что стрелком оказался 39-летний мужчина. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со второго этажа арендованного дома произвел три выстрела из арбалета по автомобилю Opel.

"Автомобиль принадлежал 45-летнему жителю Заслученской тергромады. В результате автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина и изъятый арбалет. Фото: Нацполиция

Правоохранители добавили, что арбалет был изъят для экспертизы, а мужчина задержан. Ему объявили о подозрении в хулиганстве.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. На период досудебного расследования суд взял подозреваемого под стражу", — подчеркнули в полиции.

Ранее мы сообщали, что в Ровно юноша угнал автомобиль, а когда заметил копов — то начал убегать.

А в Киеве напали на инспекторку КГГА. Инцидент произошел на улице Пирогова.