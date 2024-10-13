У Рівному затримали підлітка, який викрав чуже авто та тікав від поліції

Авто поліції. Фото: Нацполіція

У Рівному 14-річний хлопець викрав автомобіль. Коли його помітили правоохоронці, неповнолітній почав тікати.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Facebook у неділю, 13 жовтня.

Читайте також:

Неповнолітній викрав авто у Рівному

"Учора вранці ми помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати", — йдеться у повідомленні.

Так, поліція розпочала переслідування порушника, а він ігнорував вимоги зупинитися та продовжив порушувати ПДР й створювати аварійні ситуації. На одній з вулиць він врізався у дорожній знак, вибіг з авто та почав тікати пішки.

"Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його — він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися", — уточнили у поліції.

Нагадаємо, у Львівській області сталася масова ДТП. Відомо про двох загиблих та 27 постраждалих.

Згодом у ДСНС показали наслідки аварії поблизу Львова.