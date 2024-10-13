У Рівному затримали підлітка, який викрав чуже авто та тікав від поліції

У Рівному підліток викрав авто та тікав від поліції — відео
У Рівному 14-річний хлопець викрав автомобіль. Коли його помітили правоохоронці, неповнолітній почав тікати.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Facebook у неділю, 13 жовтня.
Неповнолітній викрав авто у Рівному
"Учора вранці ми помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати", — йдеться у повідомленні.
Так, поліція розпочала переслідування порушника, а він ігнорував вимоги зупинитися та продовжив порушувати ПДР й створювати аварійні ситуації. На одній з вулиць він врізався у дорожній знак, вибіг з авто та почав тікати пішки.
"Патрульні його затримали. Хлопець зізнався, що автомобіль не його — він знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися", — уточнили у поліції.
Нагадаємо, у Львівській області сталася масова ДТП. Відомо про двох загиблих та 27 постраждалих.
Згодом у ДСНС показали наслідки аварії поблизу Львова.
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