В Ровно задержали подростка, который угнал чужое авто и убегал от полиции

В Ровно подросток угнал авто и убегал от полиции — видео
В Ровно 14-летний парень угнал автомобиль. Когда его заметили правоохранители, несовершеннолетний стал убегать.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook в воскресенье, 13 октября.
Несовершеннолетний угнал авто в Ровно
"Вчера утром мы заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, наехавший на бордюрный камень и, увидев полицейский автомобиль, начал убегать", — говорится в сообщении.
Так, полиция начала преследование нарушителя, а он игнорировал требования остановиться и продолжил нарушать ПДД и создавать аварийные ситуации. На одной из улиц он врезался в дорожный знак, выбежал из авто и стал бежать пешком.
"Патрульные его задержали. Парень признался, что автомобиль не его — он нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться", — уточнили в полиции.
Напомним, во Львовской области произошло массовое ДТП. Известно о двух погибших и 27 пострадавших.
Позже в ГСЧС показали последствия аварии вблизи Львова.
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