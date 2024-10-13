В Ровно задержали подростка, который угнал чужое авто и убегал от полиции

Авто полиции. Фото: Нацполиция

В Ровно 14-летний парень угнал автомобиль. Когда его заметили правоохранители, несовершеннолетний стал убегать.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook в воскресенье, 13 октября.

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Несовершеннолетний угнал авто в Ровно

"Вчера утром мы заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, наехавший на бордюрный камень и, увидев полицейский автомобиль, начал убегать", — говорится в сообщении.

Так, полиция начала преследование нарушителя, а он игнорировал требования остановиться и продолжил нарушать ПДД и создавать аварийные ситуации. На одной из улиц он врезался в дорожный знак, выбежал из авто и стал бежать пешком.

"Патрульные его задержали. Парень признался, что автомобиль не его — он нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться", — уточнили в полиции.

Напомним, во Львовской области произошло массовое ДТП. Известно о двух погибших и 27 пострадавших.

Позже в ГСЧС показали последствия аварии вблизи Львова.