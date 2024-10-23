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На Хмельниччині військовий міг поранити дитину, збиваючи шахед — що відомо

23 жовтня 2024 17:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Хмельниччині військовий міг поранити дитину з кулемета — що відомо
Шахед. Фото: АрміяInform
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Наприкінці серпня під час відбиття атаки дронів у Хмельницькій області військовослужбовець ЗСУ міг поранити дитину. Наразі проводиться розслідування інциденту.

Про це стало відомо з рішення Хмельницького міського районного суду.

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Деталі інциденту

Згідно з матеріалами справи, 27 серпня о 10:32 один з військових, порушивши правила поводження зі зброєю, вистрілив з крупнокаліберного кулемета ППО, в результаті чого дитина отримала рвану рану правого стегна.

Пораненого було госпіталізовано до лікарні Хмельницького. Слідчий Державного бюро розслідувань звернувся до суду за дозволом на доступ до медичних документів постраждалого, щоб визначити характер травми. Суд задовольнив запит.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 23 жовтня завдали удару по Україні, застосувавши 81 ударний безпілотник типу Shahed та дрони невстановленого типу. Також ворог атакував Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П.

Також ми писали, що у Хмельницькій області п'яний чоловік з арбалета стріляв по автомобілю, який проїжджав повз його будинок. Машина має пошкодження.

суд Україна ППО Шахед діти

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