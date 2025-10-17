Директор карьера в Хмельницкой области организовал незаконную добычу известняка

На Хмельнитчине директор карьера незаконно добывал известняк
В Хмельницкой области директор карьера занимался незаконной добычей известняка на сотни миллионов гривен. Правоохранители объявили ему подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в пятницу, 17 октября.
Незаконная добыча известняка
"Прокуроры специализированной экологической прокуратуры Хмельницкой области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции разоблачили директора карьера в Каменец-Подольском районе, который организовал незаконную добычу известняка в промышленных масштабах", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в течение двух лет руководитель предприятия добыл почти 237 тысяч тонн известняка, а разрешенная норма — 50 тысяч тонн. Затем он реализовал эту породу, выдавая ее за легально добытую, и получил с этого прибыль примерно 57 миллионов гривен.
Эти действия нанесли серьезный ущерб окружающей среде, предварительная оценка которого составляет около 240 миллионов гривен.
Фигуранту объявили подозрение за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения с использованием служебного положения, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.
Сейчас идет решение вопроса о назначении меры пресечения.
