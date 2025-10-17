Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Хмельнитчине директор карьера незаконно добывал известняк

На Хмельнитчине директор карьера незаконно добывал известняк

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 15:46
обновлено: 16:35
Директор карьера в Хмельницкой области организовал незаконную добычу известняка
Карьер в Хмельницкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Хмельницкой области директор карьера занимался незаконной добычей известняка на сотни миллионов гривен. Правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в пятницу, 17 октября.

Реклама
Читайте также:

Незаконная добыча известняка

"Прокуроры специализированной экологической прокуратуры Хмельницкой области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции разоблачили директора карьера в Каменец-Подольском районе, который организовал незаконную добычу известняка в промышленных масштабах", — говорится в сообщении.

Карʼєр в Хмельницькій області
Карьер в Хмельницкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Следствие установило, что в течение двух лет руководитель предприятия добыл почти 237 тысяч тонн известняка, а разрешенная норма — 50 тысяч тонн. Затем он реализовал эту породу, выдавая ее за легально добытую, и получил с этого прибыль примерно 57 миллионов гривен.

Эти действия нанесли серьезный ущерб окружающей среде, предварительная оценка которого составляет около 240 миллионов гривен.

Незаконне видобування вапняку в Хмельницькій області
Добыча известняка. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фигуранту объявили подозрение за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения с использованием служебного положения, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

Сейчас идет решение вопроса о назначении меры пресечения.

null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 16 октября НАБУ и САП объявили подозрение нардепу по делу об "отмыве" денег. Речь идет о сумме в размере 9 миллионов гривен.

А в Киеве объявлено подозрение должностному лицу КП ДЭУ, который закупил антипарковочные столбики ненадлежащего качества.

деньги Хмельницкая область прокуратура добыча полезных ископаемых подозрение полезные ископаемые
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации