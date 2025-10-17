Директор карьера в Хмельницкой области организовал незаконную добычу известняка

Карьер в Хмельницкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Хмельницкой области директор карьера занимался незаконной добычей известняка на сотни миллионов гривен. Правоохранители объявили ему подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в пятницу, 17 октября.

Незаконная добыча известняка

"Прокуроры специализированной экологической прокуратуры Хмельницкой области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции разоблачили директора карьера в Каменец-Подольском районе, который организовал незаконную добычу известняка в промышленных масштабах", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в течение двух лет руководитель предприятия добыл почти 237 тысяч тонн известняка, а разрешенная норма — 50 тысяч тонн. Затем он реализовал эту породу, выдавая ее за легально добытую, и получил с этого прибыль примерно 57 миллионов гривен.

Эти действия нанесли серьезный ущерб окружающей среде, предварительная оценка которого составляет около 240 миллионов гривен.

Добыча известняка. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фигуранту объявили подозрение за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения с использованием служебного положения, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

Сейчас идет решение вопроса о назначении меры пресечения.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, 16 октября НАБУ и САП объявили подозрение нардепу по делу об "отмыве" денег. Речь идет о сумме в размере 9 миллионов гривен.

А в Киеве объявлено подозрение должностному лицу КП ДЭУ, который закупил антипарковочные столбики ненадлежащего качества.