Директор кар’єра на Хмельниччині організував незаконний видобуток вапняку

На Хмельниччині директор карʼєра незаконно видобув вапняк
У Хмельницькій області директор карʼєра займався незаконним видобуванням вапняку на сотні мільйонів гривень. Правоохоронці оголосили йому підозру.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора в Telegram у пʼятницю, 17 жовтня.
Незаконне видобування вапняку
"Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельниччини спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції викрили директора кар’єра в Кам’янець-Подільському районі, який організував незаконний видобуток вапняку в промислових масштабах", — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що упродовж двох років керівник підприємства видобув майже 237 тисяч тонн вапняку, а дозволена норма — 50 тисяч тонн. Потім він реалізував цю породу, видаючи її за легально видобуту, і отримав із цього прибуток приблизно 57 мільйонів гривень.
Ці дії завдали серйозної шкоди довкіллю, попередня оцінка якої становить близько 240 мільйонів гривень.
Фігуранту оголосили підозру за незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Зараз триває вирішення питання про призначення запобіжного заходу.
