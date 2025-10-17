Відео
Головна Новини дня На Хмельниччині директор карʼєра незаконно видобув вапняк

На Хмельниччині директор карʼєра незаконно видобув вапняк

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 15:46
Оновлено: 15:46
Директор кар’єра на Хмельниччині організував незаконний видобуток вапняку
Карʼєр в Хмельницькій області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Хмельницькій області директор карʼєра займався незаконним видобуванням вапняку на сотні мільйонів гривень. Правоохоронці оголосили йому підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора в Telegram у пʼятницю, 17 жовтня.

Читайте також:

Незаконне видобування вапняку

"Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельниччини спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції викрили директора кар’єра в Кам’янець-Подільському районі, який організував незаконний видобуток вапняку в промислових масштабах", — йдеться у повідомленні.

Карʼєр в Хмельницькій області
Карʼєр у Хмельницькій області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Слідство встановило, що упродовж двох років керівник підприємства видобув майже 237 тисяч тонн вапняку, а дозволена норма — 50 тисяч тонн. Потім він реалізував цю породу, видаючи її за легально видобуту, і отримав із цього прибуток приблизно 57 мільйонів гривень.

Ці дії завдали серйозної шкоди довкіллю, попередня оцінка якої становить близько 240 мільйонів гривень.

Незаконне видобування вапняку в Хмельницькій області
Видобування вапняку. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фігуранту оголосили підозру за незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Зараз триває вирішення питання про призначення запобіжного заходу.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 жовтня НАБУ та САП оголосили підозру нардепу у справі про "відмив" грошей. Йдеться про суму у розмірі 9 мільйонів гривень.

А у Києві оголошено підозру посадовцю КП ШЕУ, який закупив антипаркувальні стовпчики неналежної якості.

гроші Хмельницька область прокуратура видобуток корисних копалин підозра корисні копалини
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
