Меры безопасности на Пасху — на Херсонщине запретили включать свет

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

В Херсонской области провели заседание Совета обороны. На нем решили ввести специальный режим светомаскировки на Пасху.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Прокудин отметил, что на заседании были рассмотрены важные вопросы. По итогам, на Херсонщине усилили меры безопасности на Пасху, поскольку возможны российские провокации в свете праздника. Прокудин отметил, что будет делаться все возможное, чтобы допустить массового скопления людей и предотвратить трагедии.

Заседание Совета обороны Херсонщины. Фото: t.me/olexandrprokudin

Кроме того, в праздничные дни увеличится количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты Херсонщины. Людей призвали быть осмотрительными и внимательными, соблюдать запреты, а также реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В Херсонской области установили специальный режим светомаскировки в период с 21:00 до 05:00. В течение этого времени включать уличное освещение и свет в жилых домах запрещено.

Заседание Совета обороны Херсонщины. Фото: t.me/olexandrprokudin

"Следующее — защита населения города Херсон. Приняли решение предоставить разрешение приобрести десять уличных укрытий с их монтажом и обустройством. Их установят в местах наибольшего скопления людей в общинах. Также необходимую помощь получат наши защитники", — отметил Прокудин.

Также на заседании были доклады и.о. начальника Херсонского областного ТЦК и СП Сергея Панасюка и директора Департамента здоровья Херсонской ОГА Татьяны Карчевич о проведении мобилизации и организации работы ВВК.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, днем 19 апреля в Херсоне раздавались мощные взрывы. Однако об угрозе не сообщали.

Кроме того, в Херсоне умер 16-летний парень, который получил ранения в результате российского обстрела 17 апреля.