Безпекові заходи на Великдень — на Херсонщині заборонили вмикати світло

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

У Херсонській області провели засідання Ради оборони. На ньому вирішили запровадити спеціальний режим світломаскування на Великдень.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Безпекові заходи на Великдень у Херсонській області

Прокудін зазначив, що на засідання були розглянуті важливі питання. За підсумками, на Херсонщині посилили безпекові заходи на Великдень, оскільки можливі російські провокації у світлі свята. Прокудін наголосив, що буде робитися все можливе, аби допустити масового скупчення людей та запобігти трагедіям.

Засідання Ради оборони Херсонщини. Фото: t.me/olexandrprokudin

Крім того, у святкові дні збільшиться кількість правоохоронці, які патрулюватимуть населені пункти Херсонщини. Людей закликали бути обачними та уважними, дотримуватись заборон, а також реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У Херсонській області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00. Протягом цього часу вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках заборонено.

Засідання Ради оборони Херсонщини. Фото: t.me/olexandrprokudin

"Наступне — захист населення міста Херсон. Ухвалили рішення надати дозвіл придбати десять вуличних укриттів з їхнім монтажем і облаштуванням. Їх встановлять у місцях найбільшого скупчення людей в громадах. Також необхідну допомогу отримають наші оборонці", — зазначив Прокудін.

Також на засіданні були доповіді т.в.о. начальника Херсонського обласного ТЦК та СП Сергія Панасюка та директорки Департаменту здоров’я Херсонської ОДА Тетяни Карчевич щодо проведення мобілізації та організації роботи ВЛК.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, вдень 19 квітня у Херсоні лунали потужні вибухи. Однак про загрозу не повідомляли.

Крім того, у Херсоні помер 16-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок російського обстрілу 17 квітня.