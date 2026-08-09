Зеленский об ударах РФ: Украина будет отвечать на каждую атаку

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

В Одессе и других регионах Украины продолжаются работы по ликвидации последствий ночных российских ударов. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские службы восстанавливают электро- и водоснабжение, а на каждую атаку РФ последует ответ Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

В Одессе без электричества остались более 300 тысяч семей

По словам Зеленского, после ночной атаки в Одессе продолжаются ремонтные работы. Из-за ударов возникли перебои с электро- и водоснабжением, для восстановления которых были задействованы все необходимые службы. По состоянию на утро без электроэнергии в Одессе и области оставались более 300 тысяч семей. К вечеру около трети потребителей уже удалось подключить к электросети, однако ремонтные работы продолжаются.

Президент поблагодарил ремонтные бригады, спасателей ГСЧС и все службы, работающие над восстановлением критически важной инфраструктуры.

Помимо Одессы, российские войска нанесли удары по Харькову и области, Павлограду, Херсонской, Сумской и Житомирской областям.

Читайте также:

Зеленский заявил о ответных мерах на российские удары

Президент сообщил, что в течение дня заслушал доклады премьер-министра Сергея Корецкого и провел беседу с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым относительно защиты украинских городов и дальнейших действий Украины.

По словам Зеленского, Украина продолжит отвечать на российские атаки.

"На каждый российский удар последует наша реакция", — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что последствия войны должны становиться все более ощутимыми для России.

Украина продолжает наносить удары по военной инфраструктуре РФ

Зеленский поблагодарил Вооруженные силы Украины и Службу безопасности Украины за операции против российской нефтеперерабатывающей отрасли.

По его словам, украинские силы также нанесли удары по российскимзенитно-ракетным комплексам и радиолокационным станциям. Отдельные удары были нанесены по российской инфраструктуре в Азовском и Черноморском регионах. Президент заявил, что главной причиной продолжения войны остается нежелание России ее завершать.

Украина готовит новые дипломатические контакты

На этой неделе Украина планирует провести новые переговоры с посредниками относительно дальнейших шагов и предложений, необходимых для завершения войны. Также украинская сторона продолжит работу над укреплением противовоздушной обороны.

Зеленский отметил, что Украина продолжает активно действовать в дипломатическом направлении и будет работать над новыми пакетами поддержки ПВО для защиты городов и населения.

Зеленский поблагодарил украинских военных

Отдельно президент отметил украинские подразделения, которые продолжают выполнять боевые задачи на самых горячих направлениях фронта.

Зеленский поблагодарил воинов 14-й бригады Нацгвардии, которая воюет в районе Доброполья, 100-й отдельной механизированной бригаде на Константиновском направлении и 24-й отдельной механизированной бригаде на Краматорском направлении.

Также глава государства отметил 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая выполняет задачи в районах активных боевых действий.

"Что бы ни происходило, помним: все держится на стойкости наших подразделений, наших воинов на фронте", — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех защитников, которые отстаивают украинские позиции, а также каждого, кто вносит свой вклад в защиту государства и поддерживает тех, кто рядом.

"Заботимся об Украине. Слава Украине!", — завершил обращение глава государства.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже получила от США политическое согласие на передачу необходимых лицензий для производства ракет к системам ПВО Patriot. В то же время запуск производства пока задерживается из-за длительных бюрократических процедур.

Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что результаты украинских ударов по России уже вынуждают врага создавать дополнительные уровни противовоздушной обороны вокруг Москвы. По его словам, столицу РФ фактически защищают три кольца ПВО, что свидетельствует об эффективности украинских атак.