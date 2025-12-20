Шмыгаль проверил фортификации в Запорожской области — детали

Министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах. В дальнейшем темпы будут наращивать, поскольку это важный рубеж обороноспособности Украины.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram 20 декабря.

Реклама

Читайте также:

Строительство фортификаций в прифронтовых регионах

Шмыгаль рассказал, что совершил поездку в Запорожскую область и заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта Александра Яковца по строительству укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях.

По словам министра, силы ГССТ уже построили:

2130 взводных опорных пунктов,

более 3 тыс. км противотанкового рва,

более чем 1 тыс. км заградительных пирамид,

16 тыс. км барьерного рубежа "Егоза",

4,3 тыс. км малозаметного препятствия.

"Спасибо ДССТ за слаженную работу. Нужно в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это — важный рубеж обороноспособности Украины", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, ранее в НАБУ рассказали, что ведут более десяти уголовных производств по некачественному строительству фортификаций. Детективы провели ряд обысков.

Также мы писали, что Одесская фирма, которая строила фортификации, "экономила" на налогах. От государства скрыто почти 5 миллионов гривен.