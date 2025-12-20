Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На якому етапі будівництво фортифікацій — деталі від Шмигаля

На якому етапі будівництво фортифікацій — деталі від Шмигаля

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 12:22
Шмигаль перевірив фортифікації у Запорізькій області — деталі
Міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Робота з облаштування фортифікацій триває в усіх прифронтових регіонах. Надалі темпи будуть нарощувати, оскільки це важливий рубіж обороноздатності України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram 20 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Будівництво фортифікацій у прифронтових регіонах

Шмигаль розповів, що здійснив поїздку в Запорізьку область та заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях.

За словами міністра, сили ДССТ вже побудували: 

  • 2130 взводних опорних пунктів,
  • понад 3 тис. км протитанкового рову,
  • більш ніж 1 тис. км загороджувальних пірамід,
  • 16 тис. км бар'єрного рубежу "Єгоза",
  • 4,3 тис. км малопомітної перешкоди.

"Дякую ДССТ за злагоджену роботу. Потрібно надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це — важливий рубіж обороноздатності України", — наголосив очільник Міноборони. 

Нагадаємо, раніше в НАБУ розповіли, що ведуть понад десять кримінальних проваджень щодо неякісного будівництва фортифікацій. Детективи провели низку обшуків. 

Також ми писали, що Одеська фірма, яка будувала фортифікації, "економила" на податках. Від держави приховано майже 5 мільйонів гривень.

Денис Шмигаль будівництво війна в Україні фронт фортифікації
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації