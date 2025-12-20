Шмигаль перевірив фортифікації у Запорізькій області — деталі

Міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Робота з облаштування фортифікацій триває в усіх прифронтових регіонах. Надалі темпи будуть нарощувати, оскільки це важливий рубіж обороноздатності України.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram 20 грудня.

Реклама

Читайте також:

Будівництво фортифікацій у прифронтових регіонах

Шмигаль розповів, що здійснив поїздку в Запорізьку область та заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях.

За словами міністра, сили ДССТ вже побудували:

2130 взводних опорних пунктів,

понад 3 тис. км протитанкового рову,

більш ніж 1 тис. км загороджувальних пірамід,

16 тис. км бар'єрного рубежу "Єгоза",

4,3 тис. км малопомітної перешкоди.

"Дякую ДССТ за злагоджену роботу. Потрібно надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це — важливий рубіж обороноздатності України", — наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, раніше в НАБУ розповіли, що ведуть понад десять кримінальних проваджень щодо неякісного будівництва фортифікацій. Детективи провели низку обшуків.

Також ми писали, що Одеська фірма, яка будувала фортифікації, "економила" на податках. Від держави приховано майже 5 мільйонів гривень.