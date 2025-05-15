Атака дронов на Ивано-Франковскую область 15 мая - ПВО отразила удар

На Ивано-Франковщине сбили вражеские БпЛА — последствия уточняют
В четверг, 15 мая, Ивано-Франковская область подверглась удару со стороны российских беспилотников. Вражеские дроны атаковали регион с нескольких направлений, но украинские силы противовоздушной обороны оперативно среагировали и отбили атаку.
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
Российские дроны атаковали Ивано-Франковскую область
По ее словам, в результате атаки пострадавших нет, а информация о возможных разрушениях уточняется.
"Спасибо защитникам неба за отличную работу и всем службам, которые помогают ликвидировать последствия вражеской атаки", — отметила чиновница.
Напомним, вчера, 14 мая, беспилотники атаковали Ровенскую область — там по ним отработала ПВО.
Также несколько дней назад российский дрон ударил по гражданскому поезду, там пострадал человек.
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