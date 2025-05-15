Атака дронів на Івано-Франківщину 15 травня — ППО відбила удар

Безпілотник "Шахед". Фото: з відкритих джерел

У четвер, 15 травня, Івано-Франківська область зазнала удару з боку російських безпілотників. Ворожі дрони атакували регіон з кількох напрямків, але українські сили протиповітряної оборони оперативно зреагували та відбили атаку.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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За її словами, внаслідок атаки постраждалих немає, а інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

Повідомлення Світлани Онищук. Фото: скриншот

"Дякую захисникам неба за відмінну роботу та всім службам, які допомагають ліквідовувати наслідки ворожої атаки", — зазначила посадовиця.

Нагадаємо, вчора, 14 травня, безпілотники атакували Рівненську область — там по них відпрацювала ППО.

Також кілька днів тому російський дрон вдарив по цивільному поїзду, там постраждав чоловік.