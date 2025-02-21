Договор с США - какое соглашение надо подписать Украине

Арсений Яценюк. Фото: Википедия

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Украина должна активизировать сотрудничество с США, в частности, с представителями Республиканской партии и Дональдом Трампом. При этом подписывать соглашение о редкоземельных ископаемых необязательно.

Об этом Яценюк заявил в комментарии Новини.LIVE.

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По словам политика, в нынешней ситуации не стоит медлить, а необходимо действовать, в частности, через подписание меморандума о взаимопонимании. В то же время, отметил он, соглашение по минералам пока подписать невозможно.

"Если мы хотим подписать бумажку ради бумажки — это одна история. Если же наша цель — реальная экономическая кооперация, то стоит подписать соглашение, которое будет иметь вес и будет связано с гарантиями безопасности. Но на это нужно время. Если мы сейчас этого не сделаем — нас переиграет Путин", — подчеркнул Яценюк.

Политик призвал украинскую власть к проактивным действиям на международной арене, чтобы обеспечить как экономическую, так и безопасность поддержку страны.

Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения о полезных ископаемых.

Ранее мы писали, что спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз раскритиковал Зеленского за то, что он не подписал соглашение о полезных ископаемых. Украинского лидера назвали "недальновидным".