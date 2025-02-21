Договір з США - яку угоду треба підписати Україні

Арсеній Яценюк. Фото: Вікіпедія

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Україна має активізувати співпрацю з США, зокрема з представниками Республіканської партії та Дональдом Трампом. При цьому підписувати угоду про рідкоземельні копалини не обов'язково.

Про це Яценюк заявив у коментарі Новини.LIVE.

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За словами політика, в нинішній ситуації не варто зволікати, а необхідно діяти, зокрема через підписання меморандуму про взаємопорозуміння. Водночас, зазначив він, угоду щодо мінералів поки що підписати неможливо.

"Якщо ми хочемо підписати папірець заради папірця — це одна історія. Якщо ж наша мета — реальна економічна кооперація, то варто підписати угоду, яка матиме вагу та буде пов’язана з безпековими гарантіями. Але на це потрібен час. Якщо ми зараз цього не зробимо — нас переграє Путін", — наголосив Яценюк.

Політик закликав українську владу до проактивних дій на міжнародній арені, щоб забезпечити як економічну, так і безпекову підтримку країни.

Нагадаємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа представила Україні оновлений проєкт угоди про корисні копалини.

Раніше ми писали, що речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Хьюз розкритикував Зеленського за те, що він не підписав угоду про корисні копалини. Українського лідера назвали "недалекоглядним".