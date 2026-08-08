На фронте пропал без вести украинский актер Александр Мартыненко

Украинский актёр Александр Мартыненко. Фото: Olexandr Martynenko/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Украинский актёр и перформер Александр Мартыненко пропал без вести во время выполнения боевого задания на фронте. Военнослужащий входил в состав 158-й бригады и с 18 апреля находился на боевом выходе. С 1 августа ему официально присвоили статус пропавшего без вести.

Об исчезновении актера сообщил актер и режиссер дубляжа, ведущий страницу под ником NoizyMinor в социальной сети X, сообщает Новини.LIVE.

Что известно об исчезновении Александра Мартыненко

По имеющейся информации, с 18 апреля Александр Мартыненко находился на боевом выходе и не имел постоянной прямой связи. Его матери дважды удалось получить от него голосовые сообщения через командира батальона.

В конце июля позиция, на которой находились военные, подверглась прямому попаданию двух российских FPV-дронов. После удара связь с позицией и визуальный контакт с ней были утрачены.

В то же время пользовательница Instagram под ником patrici_ia отмечает, что на данный момент нет прямых неопровержимых свидетельств того, что Александр Мартыненко непосредственно находился на позиции именно во время удара.

Официальный документ о присвоении военнослужащему статуса "пропавшего без вести" с 1 августа был передан его матери.

Кто такой Александр Мартыненко

Александр Мартыненко — украинский актер кукольного театра, перформер и деятель театрального искусства. Он также был куратором актерско-перформативных курсов в DAKH School.

Мартыненко участвовал в различных театральных постановках и перформансах. Среди них — философско-музыкальная притча "Сон Алисы", созданная по пьесе KLIMa.

В настоящее время Александр Мартыненко имеет статус без вести пропавшего военнослужащего.

Скриншот сообщения NoizyMinor/X

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