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На Днепропетровщине вражеские дроны атаковали бригаду ДТЭК

26 ноября 2024 14:55
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Днепропетровской области российские дроны атаковали бригаду ДТЭК
Энергетики работают над обновлением оборудования после очередного удара. Фото иллюстративное: ДТЭК
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Днепропетровской области в очередной раз была обстреляна одна из бригад ДТЭК, которая проводила ремонтные работы вблизи зоны боевых действий. Энергетики чинили поврежденную электролинию, когда их атаковали вражеские дроны.

Об этом сообщили в ДТЭК Днепровские электросети во вторник, 26 ноября.

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Сообщается, что во время атаки один из российских беспилотников сбросил взрывчатку рядом с бригадным автомобилем, в результате чего повреждены лобовые стекла автомобиля. Энергетики успели найти укрытие и остались невредимыми.

В компании отметили, что ее сотрудники работают в соответствии со специальной разрешительной процедурой выполнения работ, что позволяет максимально обезопасить работников от вражеских нападений и обстрелов.

"Аварийные бригады приступают к восстановлению электросети только после того, как получают разрешение от Вооруженных сил Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, энергетики работают в специальных касках и бронежилетах", — заверили в ДТЭК.

При этом враг не прекращает атаки региона, что часто не дает времени аварийной бригаде перебраться в безопасное место.

"Несмотря на это, энергетики Днепропетровщины продолжают работать, часто рискуя жизнью для того, чтобы у жителей области был свет", — говорится в сообщении компании.

Там также отметили, что в течение прошлой недели специалисты ДТЭК Днепровские электросети возобновили электроснабжение более 20 тысяч семей, оставшихся без света из-за вражеских обстрелов.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов в Николаеве пострадали семь человек, а две женщины, одна из которых была беременной, погибли.

Напомним, в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу известно о более восьми пострадавших.

обстрелы ДТЭК дроны война в Украине энергетика

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