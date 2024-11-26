У Дніпропетровській області російські дрони атакували бригаду ДТЕК

Енергетики працюють над відновленням обладнання після чергового удару. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Дніпропетровській області в черговий раз була обстріляна одна з бригад ДТЕК, яка проводила ремонтні роботи поблизу зони бойових дій. Енергетики лагодили пошкоджену електролінію, коли їх атакували ворожі дрони.

Про це повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі у вівторок, 26 листопада.

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Повідомляється, що під час атаки один із російських безпілотників скинув вибухівку поряд з бригадним автомобілем, в результаті чого пошкоджено лобове скло автомобіля. Енергетики встигли знайти укриття та залишилися неушкодженими.

В компанії зазначили, що її співробітники працюють відповідно до спеціальної дозвільної процедури на виконання робіт, що дає змогу максимально убезпечити працівників від ворожих нападів та обстрілів.

"Аварійні бригади приступають до відновлення електромережі лише після того, як отримують дозвіл від Збройних сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, енергетики працюють у спеціальних касках та бронежилетах", — запевнили в ДТЕК.

При цьому ворог не припиняє атак регіону, що часто не дає часу аварійній бригаді перебратися в безпечне місце.

"Попри це, енергетики Дніпропетровщини продовжують працювати, часто ризикуючи життям для того, аби у мешканців області було світло", — говориться у повідомленні компанії.

Там також зазначили, що протягом минулого тижня фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі відновили електропостачання для понад 20 тисяч родин, що залишилися без світла через ворожі обстріли.

Раніше ми писали, що внаслідок обстрілів в Миколаєві постраждали семеро людей, а двоє жінок, одна з яких була вагітною, загинули.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу відомо про понад вісьмох постраждалих.