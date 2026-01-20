Видео
На Черниговщине аварийные отключения — действует спецграфик

На Черниговщине аварийные отключения — действует спецграфик

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 18:44
На Черниговщине действует специальный график аварийных отключений
Девушка читает новости во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На Черниговщине без электроснабжения остаются около 87% потребителей. В регионе одновременно действуют все очереди аварийных отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом информирует Черниговоблэнерго во вторник, 20 января.

Читайте также:

Отключение света на Черниговщине 20 января — какая ситуация

Итак, сейчас около 87% потребителей Черниговской области остаются без света. Сейчас там действуют одновременно все очереди аварийных отключений.

"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений (СГАО) одновременно. Обесточены 87% потребителей области", — проинформировали в Черниговоблэнерго.

А также напомнили, что специальный график аварийных отключений вводится исключительно по команде НЭК "Укрэнерго".

Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК.

Спеціальний графік аварійних відключень на Чернігівщині
Скриншот сообщения Черниговоблэнерго/Telegram

Напомним, что в Укрэнерго назвали регионы, где самая сложная ситуация со светом по состоянию на 20 января.

Новини.LIVE рассказывали, какая ситуация в энергетической системе Украины после сегодняшней массированной атаки РФ.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
