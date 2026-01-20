На Черниговщине действует специальный график аварийных отключений

На Черниговщине аварийные отключения — действует спецграфик
На Черниговщине без электроснабжения остаются около 87% потребителей. В регионе одновременно действуют все очереди аварийных отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Об этом информирует Черниговоблэнерго во вторник, 20 января.
Отключение света на Черниговщине 20 января — какая ситуация
Итак, сейчас около 87% потребителей Черниговской области остаются без света. Сейчас там действуют одновременно все очереди аварийных отключений.
"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений (СГАО) одновременно. Обесточены 87% потребителей области", — проинформировали в Черниговоблэнерго.
А также напомнили, что специальный график аварийных отключений вводится исключительно по команде НЭК "Укрэнерго".
Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без предупреждения потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК.
Напомним, что в Укрэнерго назвали регионы, где самая сложная ситуация со светом по состоянию на 20 января.
Новини.LIVE рассказывали, какая ситуация в энергетической системе Украины после сегодняшней массированной атаки РФ.
Читайте Новини.LIVE!