На Чернігівщині діє спеціальний графік аварійних відключень

Дівчина читає новини під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На Чернігівщині без електропостачання залишаються близько 87% споживачів. В регіоні одночасно діють усі черги аварійних відключень через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це інформує Чернігівобленерго у вівторок, 20 січня.

Відключення світла на Чернігівщині 20 січня — яка ситуація

Отже, наразі близько 87% споживачів Чернігівської області залишаються без світла. Наразі там діють одночасно усі черги аварійних відключень.

"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ) одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", — поінформували в Чернігівобленерго.

А також нагадали, що спеціальний графік аварійних відключень вводиться виключно за командою НЕК "Укренерго".

Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Скасовується вона також лише за вказівкою НЕК.

Нагадаємо, що в Укренерго назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом станом на 20 січня.

Новини.LIVE розповідали, яка ситуація в енергетичній системі України після сьогоднішньої масованої атаки РФ.