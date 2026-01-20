Відео
Україна
Головна Новини дня Майже по всій Чернігівщині аварійні відключення — діє спецграфік

Майже по всій Чернігівщині аварійні відключення — діє спецграфік

Дата публікації: 20 січня 2026 18:44
На Чернігівщині діє спеціальний графік аварійних відключень
Дівчина читає новини під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На Чернігівщині без електропостачання залишаються близько 87% споживачів. В регіоні одночасно діють усі черги аварійних відключень через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це інформує Чернігівобленерго у вівторок, 20 січня.

Отже, наразі близько 87% споживачів Чернігівської області залишаються без світла. Наразі там діють одночасно усі черги аварійних відключень.

"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ) одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", — поінформували в Чернігівобленерго.

А також нагадали, що спеціальний графік аварійних відключень вводиться виключно за командою НЕК "Укренерго".

Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Скасовується вона також лише за вказівкою НЕК.

Спеціальний графік аварійних відключень на Чернігівщині
Скриншот повідомлення Чернігівобленерго/Telegram

Нагадаємо, що в Укренерго назвали регіони, де найскладніша ситуація зі світлом станом на 20 січня.

Новини.LIVE розповідали, яка ситуація в енергетичній системі України після сьогоднішньої масованої атаки РФ.

Чернігівська область обстріли енергосистема війна в Україні енергетика відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
