Проехались бульдозерами — на Черниговщине уничтожили кладбище

Бульдозеры на месте захоронения жертв Голодомора. Фото: Информационный портал Черниговщины

В селе Ивковцы Ладанской громады Черниговской области уничтожили место массового захоронения жертв Голодомора. Кладбище, где было похоронено по меньшей мере 162 человека, зачистили бульдозерами.

Об этом сообщили на странице Музей Голодомора во вторник, 25 марта.

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Часть кладбища на Прилуччине, где похоронены жертвы Голодомора, уже сравняли с землей. В сельском совете объяснили это тем, что работы осуществляют якобы для благоустройства. Сельский голова отметил, что в плане громады указанный участок не считается кладбищем. Чиновник говорит, что работы по вырубке кустарников и разравнивание земли провели на той части участка старого кладбища, где нет визуальных признаков каких-либо захоронений.

Сообщение об уничтоженном кладбище. Фото: скриншот

Местных жителей это изрядно возмутило. Люди жалуются, что никто не предупреждал их о таких работах. Старожилы знают, что на том месте похоронены жертвы Голодомора в братских могилах, поэтому к власти обратились с просьбой немедленно остановить работы.

Территория, где похоронены жертвы Голодомора. Фото: Информационный портал Черниговщины

В годы голодомора в Ивковцах погибло от голода по меньшей мере 162 человека. Среди них было много детей. Речь идет только о тех людях, чьи имена смогли установить. Большинство из них похоронили именно на месте, которое сейчас решили зачистить. Это кладбище отмечается одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида".

Территория старого кладбища. Фото: Информационный портал Черниговщины

Национальный музей Голодомора-геноцида обратился к главе Ладанской громады и председателю Прилуцкого РГА с сообщением о ценности сохранения этого места. Также требуют восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее.

Напомним, ранее мы писали о том, как советская власть истребляла украинцев во времена Голодомора. При этом на официальном уровне власть отрицала информацию о массовой смертности людей от голода.

Также историк Леся Гасиджак рассказала о том, что мир 30-х годов знал об искусственном голоде в Украине. Это отмечают опубликованные письма дипломатов, которые в то время работали на территории нашего государства.