Проїхались бульдозерами — на Чернігівщині знищили цвинтар

Бульдозери на місці поховання жертв Голодомору. Фото: Інформаційний портал Чернігівщини

У селі Івківці Ладанської громади Чернігівської області знищили місце масового поховання жертв Голодомору. Кладовище, де було поховано щонайменше 162 людини, зачистили бульдозерами.

Про це повідомили на сторінці Музей Голодомору у вівторок, 25 березня.

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Знищили місце поховання жертв Голодомору

Частину цвинтаря на Прилуччині, де поховані жертви Голодомору, вже зрівняли із землею. У сільській раді пояснили це тим, що роботи здійснюють нібито задля благоустрою. Сільський голова зазначив, що у плані громади зазначена ділянка не вважається кладовищем. Чиновник каже, що роботи з вирубування чагарників та розрівняння землі провели на тій частині ділянки старого цвинтаря, де немає візуальних ознак будь-яких поховань.

Повідомлення про знищене кладовище. Фото: скриншот

Місцевих мешканців це неабияк обурило. Люди скаржаться, що ніхто не попереджав їх про такі роботи. Старожили знають, що на тому місці похоронені жертви Голодомору у братських могилах, тож до влади звернулися з проханням негайно зупинити роботи.

Територія, де поховані жертви Голодомору. Фото: Інформаційний портал Чернігівщини

В роки голодомору в Івківцях загинуло від голоду щонайменше 162 людини. Серед них було багато дітей. Йдеться тільки про тих людей, чиї імена змогли встановити. Більшість з них поховали саме на місці, яке наразі вирішили зачистити. Цей цвинтар зазначається одним з понад тисячі місць масового поховання на території України в геоінформаційній системі "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду".

Територія старого кладовища. Фото: Інформаційний портал Чернігівщини

Національний музей Голодомору-геноциду звернувся до очільника Ладанської громади та голови Прилуцької РВА з повідомленням про цінність збереження цього місця. Також вимагають відновити благоустрій меморіальної території та маркувати її.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як радянська влада винищувала українців в часи Голодомору. При цьому на офіційному рівні влада заперечувала інформацію щодо масової смертності людей від голоду.

Також історикиня Леся Гасиджак розповіла про те, що світ 30-х років знав про штучний голод в Україні. Це зазначають опубліковані листи дипломатів, які на той час працювали на території нашої держави.