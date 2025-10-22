В Новгород-Северском разрушены больница лицей и дома

Последствия обстрелов России по Черниговщине. Фото: ГСЧС Черниговщины

Во время вчерашней массированной комбинированной атаки, 21 октября, российские обстреляли Новгород-Северский на Черниговщине. Удары снарядов и беспилотников произошли прямо по центру города, пострадали жилые кварталы и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил.

В результате обстрела погибли четыре человека, еще 11 получили ранения, среди них 10-летний ребенок, который находится в тяжелом состоянии в областной больнице. Трое пострадавших также доставлены в медучреждения области, остальные получают помощь в Новгород-Северской центральной городской больнице или лечатся амбулаторно.

Последствия атаки. Фото: Черниговская ОГА

Огонь полностью уничтожил один жилой дом, еще девять домов повреждены. Значительные разрушения понесли местная больница, лицей, отделение "Новой почты", кафе, гражданские автомобили и медицинский транспорт.

Пожар в результате атаки. Фото: Национальная полиция Украины

Воронка от попадания одного из воздушных средств. Фото: Национальная полиция Украины

Всего за минувшие сутки враг нанес 94 удара по 28 населенным пунктам в приграничных районах Черниговщины.

Отключение света в Черниговской области

Также Чаус сообщил, что агрессор ударил по энергообъектам в трех общинах — в Корюковском и Новгород-Северском районах. Энергетики непрерывно работали над восстановлением питания, и большинству потребителей уже вернули электроснабжение. В то же время в области действуют как почасовые, так и аварийные отключения, поскольку сети перегружены из-за массированных ударов по украинской энергосистеме.

