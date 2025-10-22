Відео
Україна
На Чернігівщині є жертви після обстрілу — подробиці від ОВА

На Чернігівщині є жертви після обстрілу — подробиці від ОВА

Дата публікації: 22 жовтня 2025 12:15
Оновлено: 12:14
У Новгород-Сіверському зруйновано лікарню ліцей і будинки
Наслідки обстрілів Росії по Чернігівщині. Фото: ДСНС Чернігівщини

Під час учорашньої масованої комбінованої атаки, 21 жовтня, російські обстріляли Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Удари снарядів і безпілотників сталися просто по центру міста, постраждали житлові квартали та цивільна інфраструктура. 

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив.

Читайте також:

На Чернігівщині є жертви внаслідок атаки РФ 21 жовтня

Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 11 отримали поранення, серед них 10-річна дитина, яка перебуває у важкому стані в обласній лікарні. Троє постраждалих також доставлені до медзакладів області, решта отримують допомогу у Новгород-Сіверській центральній міській лікарні або лікуються амбулаторно.

Чернігівщина обстріл
Наслідки атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Вогонь повністю знищив один житловий будинок, ще дев’ять осель пошкоджені. Значних руйнувань зазнали місцева лікарня, ліцей, відділення "Нової пошти", кафе, цивільні автомобілі та медичний транспорт.

Новгород-Сіверський
Пожежа внаслідок атаки. Фото: Національна поліція України
Обстріл Чернігівська область
Вирва від влучання одного із повітряних засобів. Фото: Національна поліція України

Загалом за минулу добу ворог завдав 94 удари по 28 населених пунктах у прикордонних районах Чернігівщини.

Відключення світла в Чернігівській області

Також Чаус повідомив, що агресор вдарив по енергооб’єктах у трьох громадах — у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Енергетики безперервно працювали над відновленням живлення, і більшості споживачів уже повернули електропостачання. Водночас в області діють як погодинні, так і аварійні відключення, оскільки мережі перевантажені через масовані удари по українській енергосистемі.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали дронового удару по Харківщині — постраждав дитячий садок.

Також у Полтавській області постраждали від обстрілів об'єкти нафтогазової інфраструктури.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
