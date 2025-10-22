У Новгород-Сіверському зруйновано лікарню ліцей і будинки

Наслідки обстрілів Росії по Чернігівщині. Фото: ДСНС Чернігівщини

Під час учорашньої масованої комбінованої атаки, 21 жовтня, російські обстріляли Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Удари снарядів і безпілотників сталися просто по центру міста, постраждали житлові квартали та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив.

Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 11 отримали поранення, серед них 10-річна дитина, яка перебуває у важкому стані в обласній лікарні. Троє постраждалих також доставлені до медзакладів області, решта отримують допомогу у Новгород-Сіверській центральній міській лікарні або лікуються амбулаторно.

Наслідки атаки. Фото: Чернігівська ОВА

Вогонь повністю знищив один житловий будинок, ще дев’ять осель пошкоджені. Значних руйнувань зазнали місцева лікарня, ліцей, відділення "Нової пошти", кафе, цивільні автомобілі та медичний транспорт.

Пожежа внаслідок атаки. Фото: Національна поліція України

Вирва від влучання одного із повітряних засобів. Фото: Національна поліція України

Загалом за минулу добу ворог завдав 94 удари по 28 населених пунктах у прикордонних районах Чернігівщини.

Відключення світла в Чернігівській області

Також Чаус повідомив, що агресор вдарив по енергооб’єктах у трьох громадах — у Корюківському та Новгород-Сіверському районах. Енергетики безперервно працювали над відновленням живлення, і більшості споживачів уже повернули електропостачання. Водночас в області діють як погодинні, так і аварійні відключення, оскільки мережі перевантажені через масовані удари по українській енергосистемі.

Нагадаємо, нещодавно російські війська завдали дронового удару по Харківщині — постраждав дитячий садок.

Також у Полтавській області постраждали від обстрілів об'єкти нафтогазової інфраструктури.