В Черниговской области мужчина выставлял фото о деятельности ТЦК — какое решение суда

Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Житель Черниговской области публиковал в Viber информацию о деятельности военных и полицейских ТЦК, чтобы помочь другим избежать мобилизации. Суд признал его виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору суда, сторож Прилуцкой гимназии №3 сознательно снимал представителей группы оповещения ТЦК на улицах города, а затем публиковал фото в специализированной группе в Viber.

Таким образом житель Черниговской области предупреждал граждан призывного возраста о деятельности ТЦК и СП в определенном районе города, чтобы те смогли избежать вручения повесток и последующей мобилизации. Также в группе он размещал информацию о местонахождении и перемещении патрулей полиции.

Суд пришел к выводу, что опубликованные сведения в Viber-канале о месте выдачи повесток привели к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Черниговской области, срыву мобилизационных мероприятий.

В суде обвиняемый признал свою вину и пошел на сделку.

Решение суда

Рассмотрев детали дела, суд назначил мужчине пять лет лишения свободы с испытательным сроком один год. Также в пользу государства у него конфисковали телефон, на который он непосредственно снимал сотрудников ТЦК и полицейских.

Напомним, в Одесской области житель требовал у ТЦК и СП исправить его данные в реестре "Оберіг", однако там не реагировали. Поэтому одессит подал иск в суд.

Также мы писали, что во Львове мобилизовали мужчину, который имел бронирование. Он решил оспорить действия работников ТЦК в суде.