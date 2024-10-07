На Чернігівщині чоловік виставляв фото про діяльність ТЦК — яке рішення суду

Співробітники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Ілюстративне фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Житель Чернігівської області публікував у Viber інформацію про діяльність військових ТЦК та поліцейських, щоб допомогти іншим уникнути мобілізації. Суд визнав його винним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно із вироком суду, сторож Прилуцької гімназії №3 свідомо знімав представників групи оповіщення ТЦК на вулицях міста, а потім публікував фото у спеціалізованій групі у Viber.

Таким чином житель Чернігівської області попереджав громадян призовного віку про діяльність ТЦК та СП у певному районі міста, аби ті змогли уникнути вручення повісток та подальшої мобілізації. Також у групі він розміщував інформацію про місцеперебування та переміщення патрулів поліції.

Суд дійшов висновку, що опубліковані відомості у Viber-каналі про місце видачі повісток призвели до розкриття форм і методів виконання мобілізаційного плану на території Чернігівської області, зриву мобілізаційних заходів.

У суді обвинувачений визнав свою провину та пішов на угоду.

Рішення суду

Розглянувши деталі справи, суд призначив чоловіку п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Також на користь держави у нього конфіскували телефон, на який він безпосередньо знімав співробітників ТЦК та поліцейських.

Нагадаємо, в Одеській області мешканець вимагав у ТЦК та СП виправити його дані в реєстрі "Оберіг", однак там не реагували. Тому одесит подав позов до суду.

Також ми писали, що у Львові мобілізували чоловіка, який мав бронювання. Він вирішив оскаржити дії працівників ТЦК у суді.