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В Черкасской области пьяный водитель едва не убил детей в ДТП — как его наказал суд

20 октября 2024 00:13
Галина Шподарева - редактор
В Черкасской области пьяный водитель врезался в дерево — что решил суд
Последствия ДТП. Фото иллюстративное: Нацполиция
Галина Шподарева - редактор

В Черкасской области мужчина в состоянии опьянения устроил ДТП, в котором получили травмы двое детей и один взрослый. Суд назначил обвиняемому четыре года лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

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Детали дела

В апреле 2024 года 32-летний житель Черкасского района управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге Борисполь —Запорожье мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги на обочину, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП три пассажира автомобиля, среди которых двое детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести. У пострадавшей в результате ДТП девочки — тяжелые телесные повреждения.

Сообщение Черкасской областной прокуратуры
Сообщение Черкасской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Приговор суда

Водителя признали виновным по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортирным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинившим потерпевшему тяжкое телесное повреждение".

Обвиняемый приговорен к реальной мере наказания в виде четырех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на пять лет.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться под стражей.

Публикация Черкасской областной прокуратуры
Публикация Черкасской областной прокуратуры Фото: скриншот

Напомним, в Киеве судили мужчину, устроившего массовое ДТП в Оболонском районе. В результате аварии столкнулись четыре автомобиля.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Черниговщине в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Авария произошла у села Шевченково в Комаровской общине Нежинского района.

суд Черкасская область ДТП судебные решения авария дети

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