На Черкащині п'яний водій врізався в дерево — що вирішив суд

На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд
У Черкаській області чоловік у стані сп'яніння влаштував ДТП, в якій зазнали травм двоє дітей та один дорослий. Суд призначив обвинуваченому чотири роки позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури.
Деталі справи
У квітні 2024 року 32-річний житель Черкаського району керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. На автодорозі Бориспіль — Запоріжжя чоловік не впорався з керуванням, вилетів з дороги на узбіччя, де автівка врізалася у дерево.
Внаслідок ДТП три пасажири автомобіля, серед яких двоє дітей, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У постраждалої внаслідок ДТП дівчинки — тяжкі тілесні ушкодження.
Вирок суду
Водія визнали винним за статтею "Порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортирним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження".
Обвинуваченого засуджено до реальної міри покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на п'ять років.
До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою.
Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який влаштував масову ДТП в Оболонському районі. Внаслідок аварії зіткнулися чотири автомобілі.
Раніше Новини.LIVE писали, що на Чернігівщині в ДТП загинули четверо людей, зокрема двоє дітей. Аварія сталася біля села Шевченкове у Комарівській громаді Ніжинського району.
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