Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд arrow

На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд

20 жовтня 2024 00:13
Галина Шподарева - редактор
На Черкащині п'яний водій врізався в дерево — що вирішив суд
Наслідки ДТП. Фото ілюстративне: Нацполіція
Галина Шподарева - редактор

У Черкаській області чоловік у стані сп'яніння влаштував ДТП, в якій зазнали травм двоє дітей та один дорослий. Суд призначив обвинуваченому чотири роки позбавлення волі. 

Про це повідомила пресслужба Черкаської обласної прокуратури

Читайте також:

Деталі справи

У квітні 2024 року 32-річний житель Черкаського району керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. На автодорозі Бориспіль — Запоріжжя чоловік не впорався з керуванням, вилетів з дороги на узбіччя, де автівка врізалася у дерево.    

Внаслідок ДТП три пасажири автомобіля, серед яких двоє дітей, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У постраждалої внаслідок ДТП дівчинки — тяжкі тілесні ушкодження.

Допис Черкаської обласної прокуратури
Допис Черкаської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Вирок суду

Водія визнали винним за статтею "Порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортирним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження".

Обвинуваченого засуджено до реальної міри покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на п'ять років. 

До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою.  

Публікація Черкаської обласної прокуратури
Публікація Черкаської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який влаштував масову ДТП в Оболонському районі. Внаслідок аварії зіткнулися чотири автомобілі. 

Раніше Новини.LIVE писали, що на Чернігівщині в ДТП загинули четверо людей, зокрема двоє дітей. Аварія сталася біля села Шевченкове у Комарівській громаді Ніжинського району.

суд Черкаська область ДТП судові рішення аварія діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Статус "невійськовозобов'язаний" — чому "Резерв+" показує його у військового

00:13 На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд

Термінова новина

00:10 У Харкові було чути вибух, на місце прильоту виїхали служби

19 жовтня 2024
Термінова новина

23:55 У Харкові було чути гучний вибух

23:50 У Києві пролунала серія вибухів

23:42 У Києві та більшості областей України оголосили тривогу

23:27 Евакуація людей з-під обстрілів на Харківщині — відео ДСНС

23:20 Росіяни вдруге вдарили балістикою по Кривому Рогу

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

22:51 Шовковський розповів, чому не грає Ярмоленко

22:49 Під Одесою застрелили пов'язаного з криміналом бізнесмена — коментар поліції

00:30 Статус "невійськовозобов'язаний" — чому "Резерв+" показує його у військового

00:13 На Черкащині п'яний водій ледь на вбив дітей у ДТП — як його покарав суд

Термінова новина

00:10 У Харкові було чути вибух, на місце прильоту виїхали служби

19 жовтня 2024
Термінова новина

23:55 У Харкові було чути гучний вибух

23:50 У Києві пролунала серія вибухів

23:42 У Києві та більшості областей України оголосили тривогу

23:27 Евакуація людей з-під обстрілів на Харківщині — відео ДСНС

23:20 Росіяни вдруге вдарили балістикою по Кривому Рогу

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

22:51 Шовковський розповів, чому не грає Ярмоленко

22:49 Під Одесою застрелили пов'язаного з криміналом бізнесмена — коментар поліції

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку