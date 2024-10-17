Смертельна ДТП на Чернігівщині 16 жовтня — серед загиблих є діти

Наслідки ДТП. Фото: ДСНС

На Чернігівщині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло четверо людей, у тому числі двоє дітей. Інцидент трапився біля села Шевченкове, що входить до Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у середу, 16 жовтня.

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Відомо, що легковий автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з вантажівкою "КамАЗ". Загинули 29-річний водій легковика, його 29-річна дружина, а також двоє дітей, 2016 та 2024 року народження. На місце події оперативно прибули рятувальники та правоохоронці, які розпочали розслідування обставин аварії.

Наслідки ДТП. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у селі Дачне Волинської області у середу, 16 жовтня, мікроавтобус Територіального центру комплектування та соціальної підтримки збив жінку. Потерпіла померла на місці від отриманих травм.

Раніше ми писали, що столичні правоохоронці встановили особу водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві. Чоловіка підозрюють у тому, що він на смерть збив 73-річного чоловіка на пішохідному переході та втік.