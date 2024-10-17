Смертельное ДТП в Черниговской области 16 октября — среди погибших есть дети

Последствия ДТП. Фото: ГСЧС

На Черниговщине произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Инцидент произошел возле села Шевченково, входящего в Комаровскую территориальную громаду Нежинского района.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в среду, 16 октября.

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Известно, что легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погибли 29-летний водитель легковушки, его 29-летняя жена, а также двое детей, 2016 и 2024 года рождения. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и правоохранители, начавшие расследование обстоятельств аварии.

Последствия ДТП. Фото: ГСЧС

Напомним, в селе Дачное Волынской области в среду, 16 октября, микроавтобус Территориального центра комплектования и социальной поддержки сбил женщину. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Ранее мы писали, что столичные правоохранители установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП в Киеве. Мужчину подозревают в том, что он насмерть сбил 73-летнего мужчину на пешеходном переходе и скрылся.