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На Буковине в больнице умер мужчина, заболевший столбняком

9 января 2024 13:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Буковине в больнице умер мужчина, заболевший столбняком
Больные и медики в больничной палате. Иллюстративное фото: Клиническая больница скорой Львова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Черновцах, сегодня, 9 января, в больнице скончался 45-летний мужчина. Стало известно, что у буковинца было заболевание столбняк.

Об этом сообщила гендиректор Черновицкого областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Гопко.

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Отмечается, что житель Буковины обратился в больницу с жалобами на гнойную рану стопы. Мужчину госпитализировали в больницу. Впоследствии у больного появились тризмы мышц лица, напряжение мышц шеи, плечевого пояса и затылка.

"Хочу сообщить, что больной столбняком, о котором сообщалось ранее, к сожалению, умер в больнице, в которой находился с момента госпитализации. Окончательный диагноз будет установлен по результатам патологоанатомического вскрытия", — указала Гопко.

Гендиректор напомнила о важности вакцинации от столбняка, поскольку им может заболеть любое невакцинированное лицо.

Скриншот сообщения Гопко
Скриншот поста Гопко

Чем опасен столбняк

Столбняк — это острое инфекционное заболевание, передающееся при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, живущих в почве и кишечном тракте животных. Столбняк может возникнуть после любых травм, при которых повреждаются кожа и слизистые, поскольку в рану могут попасть споры возбудителя.

Среди основных симптомов столбняка следующие:

  • спазмы мышц лица, в частности — сжатие челюстей, "выпучивание" глаз;
  • мышечные спазмы — часто в желудке;
  • судороги мышц спины, болезненное напряжение во всем теле;
  • проблемы с проглатыванием, неконтролируемое/непроизвольное сокращение мускулатуры голосовых связок, осложнение дыхания;
  • головная боль;
  • лихорадка и чрезмерное потоотделение;
  • изменение артериального давления и учащенное сердцебиение;
  • ломкость костей.

В результате столбняка может возникнуть закупорка главной или одной из мелких ветвей легочной артерии сгустком крови, пневмония, легочная инфекция.

При отсутствии медицинской помощи вероятность смерти от столбняка почти стопроцентная. Даже с медицинской помощью риски смерти от столбняка достаточно высоки — от 10 до 70% в зависимости от лечения, возраста пострадавшего и его общего состояния здоровья.

Напомним, в Киевской области зафиксировали появление дифтерии. В результате болезни уже умерла местная жительница.

Добавим, за первую неделю нового года в Киеве зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. 50% из них — дети.

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