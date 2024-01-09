На Буковині у лікарні помер чоловік, який захворів на правець

Хворі та медики в лікарняній палаті. Ілюстративне фото: Клінічна лікарня швидкої Львова

У Чернівцях, сьогодні, 9 січня, у лікарні помер 45-річний чоловік. Стало відомо, що у буковинця було захворювання правець.

Про це повідомила гендиректорка Чернівецького обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Гопко.

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Зазначається, що житель Буковини звернувся до лікарні зі скаргами на гнійну рану стопи. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Згодом у хворого з'явились тризм м'язів обличчя, напруження м'язів шиї, плечового поясу та потилиці.

"Хочу сповістити, що хворий на правець, про якого повідомлялось раніше, на жаль, помер у лікарні, в якій перебував з моменту госпіталізації. Остаточний діагноз буде встановлено за результатами патологоанатомічного розтину", — вказала Гопко.

Гендиректорка нагадала про важливість вакцинації від правця, оскільки ним може захворіти будь-яка невакцинована особа.

Скриншот допису Гопко

Чим небезпечний правець

Правець — це гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Правець може виникнути після будь-яких травм, при яких пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника.

Серед основних симптомів правця такі:

спазми м’язів обличчя, зокрема — стиснення щелеп, "витріщання" очей;

м’язові спазми — часто в шлунку;

судоми м’язів спини, болісна напруга у всьому тілі;

проблеми з ковтанням, неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок, ускладнення дихання;

головний біль;

лихоманка та надмірне потовиділення;

зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття;

ламкість кісток.

Внаслідок правця може виникнути закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, пневмонія, легенева інфекція.

За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі — від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.

Нагадаємо, у Київській області зафіксували появу дифтерії. Внаслідок хвороби вже померла місцева мешканка.

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