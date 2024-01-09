На Буковині у лікарні помер чоловік, який захворів на правець
У Чернівцях, сьогодні, 9 січня, у лікарні помер 45-річний чоловік. Стало відомо, що у буковинця було захворювання правець.
Про це повідомила гендиректорка Чернівецького обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Гопко.
Буковинець, який захворів на правець, помер у лікарні
Зазначається, що житель Буковини звернувся до лікарні зі скаргами на гнійну рану стопи. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Згодом у хворого з'явились тризм м'язів обличчя, напруження м'язів шиї, плечового поясу та потилиці.
"Хочу сповістити, що хворий на правець, про якого повідомлялось раніше, на жаль, помер у лікарні, в якій перебував з моменту госпіталізації. Остаточний діагноз буде встановлено за результатами патологоанатомічного розтину", — вказала Гопко.
Гендиректорка нагадала про важливість вакцинації від правця, оскільки ним може захворіти будь-яка невакцинована особа.
Чим небезпечний правець
Правець — це гостре інфекційне захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин. Правець може виникнути після будь-яких травм, при яких пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника.
Серед основних симптомів правця такі:
- спазми м’язів обличчя, зокрема — стиснення щелеп, "витріщання" очей;
- м’язові спазми — часто в шлунку;
- судоми м’язів спини, болісна напруга у всьому тілі;
- проблеми з ковтанням, неконтрольоване/мимовільне скорочення мускулатури голосових зв’язок, ускладнення дихання;
- головний біль;
- лихоманка та надмірне потовиділення;
- зміна артеріального тиску та прискорене серцебиття;
- ламкість кісток.
Внаслідок правця може виникнути закупорка головної або однієї з дрібних гілок легеневої артерії згустком крові, пневмонія, легенева інфекція.
За відсутності медичної допомоги ймовірність смерті від правця майже стовідсоткова. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі — від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини і її загального стану здоров’я.
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