На Буковине раскрыли схему продажи тканей умерших

Врачи. Иллюстративное фото: freeradio.com.ua

На Буковине правоохранители раскрыли схему незаконной торговли анатомическими материалами умерших людей. По данным следствия, к ней были причастны должностные лица Черновицкого областного патологоанатомического бюро, которые изымали ткани и передавали их предприятиям для изготовления биоимплантатов. Четырем сотрудникам было предъявлено подозрение в незаконной торговле анатомическими материалами человека.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

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Как работала схема изъятия тканей умерших

Генеральный прокурор сообщает, что из тел умерших извлекали кожу, кости, сухожилия, роговицы и другие анатомические материалы. В дальнейшем их продавали предприятиям, производящим биоимплантаты для хирургии и стоматологии.

Черновицкое областное патологоанатомическое бюро не имело лицензии на медицинскую практику в сфере трансплантологии. Чтобы скрыть свою деятельность, с предприятиями заключали фиктивные договоры о "научно-медицинском сотрудничестве", а передачу тканей оформляли как поставку сырья для производства биоимплантатов.

Часть материалов, по данным следствия, передавали без каких-либо договорных отношений.

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"Каждый участник выполнял свою роль — от взаимодействия с родственниками умерших и подготовки фиктивной документации до непосредственного извлечения анатомических материалов и их дальнейшей доставки заказчикам", — написал Руслан Кравченко.

Родственников умерших склоняли к согласию

Правоохранители установили, что родственникам умерших предлагали бесплатное бальзамирование или хранение тела, а также скидки на другие услуги. При этом, как отметил Кравченко, люди не знали о реальных объемах изъятия тканей и их дальнейшей продаже.

Зафиксированы и случаи, когда родственники прямо отказывались давать согласие, однако анатомические материалы все равно извлекали. В одном из эпизодов согласие было дано работнику гериатрического пансионата, который ухаживал за умершим человеком, хотя ее похоронами занимались родственники, которых о процедуре не спрашивали.

"Также зафиксированы случаи, когда родственники умерших отказывались дать согласие, но анатомические материалы изымались вопреки их воле. Еще в одном из эпизодов согласие было получено от сотрудника гериатрического пансионата, который ухаживал за умершим человеком, хотя похоронами занимались родственники, которых ни о чем не спрашивали", — поделился генеральный прокурор.

Ткани отправляли по железной дороге

Собранные анатомические материалы доставляли заказчикам по железной дороге в специальных контейнерах с хладагентом.

Следствие зафиксировало, в частности, передачу десяти коробок с биоматериалами и отправку роговиц поездом по маршруту Черновцы — Одесса.

Средства за такие "услуги" поступали на счет бюро по актам приема-передачи. В то же время участники схемы, по данным правоохранительных органов, ежемесячно получали "теневую" наличность через обменные пункты и распределяли ее между собой в зависимости от роли и количества изъятых материалов.

"Официальная оплата за такие "услуги" поступала на счет бюро по актам приема-передачи оказанных услуг. Параллельно ежемесячно через отделения обмена валют участники схемы получали "теневую наличность", которую делили между собой в зависимости от ролей и количества изъятий", — говорится в сообщении Руслана Кравченко.

Четырем сотрудникам предъявлено подозрение

В настоящее время задержаны четыре сотрудника Черновицкого областного патологоанатомического бюро. Им предъявлено подозрение в незаконной торговле анатомическими материалами человека, совершенной по предварительному сговору группой лиц — по части 5 статьи 143 Уголовного кодекса Украины. В помещениях бюро, а также по месту жительства и в автомобилях подозреваемых были проведены обыски. Кравченко подчеркнул, что следствие продолжается, а действиям всех причастных будет дана правовая оценка.

"Тело человека — не товар, а горе семьи — не возможность для заработка. Каждому, кто превратил медицинскую деятельность в "черный рынок", будет дана соответствующая правовая оценка. Расследование продолжается", — добавил прокурор.

Новини.LIVE писали, что Офис Генерального прокурора продолжает раскрывать преступления. В частности, в прошлый раз Руслан Кравченко сообщил, что в Украине СБУ совместно с Нацполицией провели масштабную операцию против мошеннических колл-центров. Правоохранители пресекли деятельность 94 таких учреждений, провели 411 обысков и ликвидировали 1794 рабочих места операторов в разных регионах страны.

Новини.LIVE также сообщали, что офицеру Генерального штаба ВСУ объявили о подозрении в получении 14 тысяч долларов неправомерной выгоды. По версии следствия, военнослужащая за эти средства обещала помочь военному в вопросе, касающемся его дальнейшего прохождения службы.