На Буковині викрили схему продажу тканин померлих

Лікарі. Ілюстративне фото: freeradio.com.ua

На Буковині правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих людей. За даними слідства, до неї були залучені посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро, які вилучали тканини та передавали їх підприємствам для виготовлення біоімплантів. Чотирьом працівникам повідомили про підозру у незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

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Як працювала схема вилучення тканин померлих

Генпрокурор повідомляє, що з тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші анатомічні матеріали. Надалі їх продавали підприємствам, які виробляють біоімпланти для хірургії та стоматології.

Чернівецьке обласне патологоанатомічне бюро не мало ліцензії на медичну практику у сфері трансплантології. Щоб приховати діяльність, із підприємствами укладали фіктивні договори про "науково-медичне співробітництво", а передачу тканин оформлювали як постачання сировини для виробництва біоімплантів.

Частину матеріалів, за даними слідства, передавали без будь-яких договірних відносин.

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"Кожен учасник виконував свою роль – від взаємодії з родичами померлих та підготовки фіктивної документації до безпосереднього вилучення анатомічних матеріалів та їх подальшої логістики до замовників", — написав Руслан Кравченко.

Родичів померлих схиляли до згоди

Правоохоронці встановили, що родичам померлих пропонували безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла, а також знижки на інші послуги. При цьому, як зазначив Кравченко, люди не знали про реальні обсяги вилучення тканин та їх подальший продаж.

Зафіксовані й випадки, коли родичі прямо відмовлялися від згоди, однак анатомічні матеріали все одно вилучали. В одному з епізодів згоду надали працівнику геріатричного пансіонату, який опікувався померлою людиною, хоча її похованням займалися родичі, яких про процедуру не запитували.

"Також задокументовано випадки, коли рідні померлих відмовлялися надати згоду, але анатомічні матеріали вилучали всупереч їхній волі. Ще в одному з епізодів згоду отримали від працівника геріатричного пансіонату, який опікувався померлою людиною, хоча похованням займалися родичі, яких ні про що не запитували", — поділився генпрокурор.

Тканини відправляли залізницею

Зібрані анатомічні матеріали доставляли замовникам залізницею у спеціальних контейнерах із холодоагентом.

Слідство задокументувало, зокрема, передачу десяти коробок біоматеріалів та відправлення рогівок потягом за маршрутом Чернівці — Одеса.

Кошти за такі "послуги" надходили на рахунок бюро за актами приймання-передачі. Водночас учасники схеми, за даними правоохоронців, щомісяця отримували "тіньову" готівку через обмінні пункти та розподіляли її між собою залежно від ролі й кількості вилучених матеріалів.

"Офіційна оплата за такі "послуги" надходила на рахунок бюро за актами приймання-передачі наданих послуг. Паралельно щомісяця через відділення обміну валют учасники схеми отримували "тіньову готівку", яку ділили між собою залежно від ролей та кількості вилучень", — йдеться в повідомленні Руслана Кравченка.

Чотирьом працівникам повідомили про підозру

Наразі затримано чотирьох працівників Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Їм повідомили про підозру у незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини, вчиненій за попередньою змовою групою осіб — за частиною 5 статті 143 Кримінального кодексу України. У приміщеннях бюро, а також за місцями проживання та в автомобілях підозрюваних провели обшуки. Кравченко наголосив, що слідство триває, а діям усіх причетних буде надано правову оцінку.

"Тіло людини – не товар, а горе родини – не можливість для заробітку. Кожному, хто перетворив медичну діяльність на "чорний ринок", буде надана відповідна правова оцінка. Слідство триває", — додав прокурор.

Новини.LIVE писали, що Офіс Генерального прокурора продовжує розкривати злочини. Зокрема, минулого разу Руслан Кравченко повідомив, що в Україні СБУ спільно з Нацполіцією провели масштабну операцію проти шахрайських кол-центрів. Правоохоронці припинили діяльність 94 таких установ, провели 411 обшуків та ліквідували 1794 робочі місця операторів у різних регіонах країни.

Новини.LIVE також інформували, що офіцерці Генерального штабу ЗСУ оголосили про підозру в отриманні 14 тисяч доларів неправомірної вигоди. За версією слідства, військовослужбовиця за ці кошти обіцяла допомогти військовому з питанням щодо його подальшого проходження служби.