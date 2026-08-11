Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Офіцерку Генштабу ЗСУ затримали на хабарі у 14 тисяч доларів

Офіцерку Генштабу ЗСУ затримали на хабарі у 14 тисяч доларів

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 12:27
Офіцерку Генштабу ЗСУ підозрюють у хабарі на $14 тисяч
Затримання підозрюваної. Фото: Офіс генпрокурора

Офіцерці Генерального штабу ЗСУ повідомили про підозру в одержанні 14 тисяч доларів США неправомірної вигоди. За даними слідства, військовослужбовиця обіцяла посприяти у вирішенні питання щодо подальшого проходження служби військовим.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Новини.LIVE.

Фігурантка обіцяла посприяти в оформленні інвалідності

Як встановили правоохоронці, спочатку офіцерка пропонувала за 7–10 тисяч доларів вплинути на переведення військовослужбовця з бойової частини до тилового підрозділу.

Однак згодом вона запропонувала інший варіант — сприяти встановленню військовому III групи інвалідності, що надалі мало стати підставою для його звільнення з військової служби. За таку "послугу" фігурантка запросила вже 14 тисяч доларів. За версією слідства, вона запевняла, що за ці кошти зможе вплинути на посадовців військового госпіталю та забезпечити ухвалення необхідного рішення.

6 серпня 2026 року під час зустрічі в Києві офіцерка отримала обумовлені 14 тисяч доларів. Одразу після передачі грошей її затримали правоохоронці.
Жінці інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Читайте також:

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, пов’язану з псевдофінансовою мережею Money 24/7. Її організатора затримали та взяли під варту, а правоохоронці наразі встановлюють кількість людей, які могли стати жертвами афери.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід двом колишнім керівникам районного ТЦК та СП на Закарпатті. Обох фігурантів взяли під варту без можливості внесення застави.

хабар Офіс генерального прокурора Кримінал
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації